DEMOS presentó un informe sobre el impacto económico y turístico de los Juegos Suramericanos

Más de 40 millones de dólares en infraestructura urbana para la ciudad de Santa Fe y casi 4 millones de dólares en ingresos por gastos turísticos aparecen como el principal legado de los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán a partir del 12 de septiembre en tres sedes: Santa Fe, Rosario y Rafaela. Los datos surgen del informe “Juegos Suramericanos 2026: oportunidades económicas y legado para la ciudad de Santa Fe”, elaborado por el Centro de Estudios DEMOS, en el que se estimó el impacto económico del evento deportivo para la ciudad de Santa Fe.

El impacto total del certamen deportivo fue estimado en más de 60 millones de dólares si se tienen en cuenta el gasto en infraestructura, el gasto turístico y de organización y el efecto multiplicador en el conjunto de la economía local. El estudio consideró tres dimensiones centrales: las inversiones en infraestructura deportiva, urbana y habitacional; el gasto turístico generado por los atletas, las delegaciones y los visitantes que llegarán a la ciudad para los Juegos; y los efectos multiplicadores derivados de esas inversiones para la economía local.

De acuerdo al informe de DEMOS, los Juegos Suramericanos 2026 constituyen la mayor inversión asociada a un evento deportivo en la historia reciente de Santa Fe y son, además, una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo económico, urbano, turístico y social de la ciudad.

La presentación del informe tuvo lugar este lunes por la mañana en el Yatch Club. Fue encabezada por el director del Centro de Estudios DEMOS, Eugenio Serafino, quien estuvo acompañado por Eduardo Alfaro, autor del informe y miembro del equipo económico de DEMOS, el senador del departamento La Capital Paco Garibaldi, la secretaria de Turismo de la provincia de Santa Fe Marcela Aeberhard y el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe Agustín Macinsky.

Además, participaron el diputado nacional Pablo Farías, el diputado provincial Mariano Cuvertino, miembros de la Cámara de Empresarios Turísticos, del Bureau de Eventos de Santa Fe, de las entidades comerciales y empresarias de la ciudad y la región, representantes de clubes de la ciudad y productores de eventos, entre otros.

Durante la actividad, el senador Paco Garibaldi presentó los principales lineamientos del proyecto de ley de promoción de inversiones turísticas, que apunta a reducir impuestos, simplificar los trámites y promover las innovaciones que apunten a desarrollar el turismo en la ciudad de Santa Fe y la región.

Inversiones en infraestructura

Las inversiones para la ciudad de Santa Fe y la región son las siguientes:

Intervención en la Pista de Atletismo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD):

Las obras contemplan la remodelación integral de la pista de atletismo, que ya tiene más de 40 años de uso, a fin de alcanzar su homologación internacional. Se instalará un solado sintético de alta prestación Clase 1, conforme a los estándares técnicos de World Athletics. Asimismo, se ejecutará una pista auxiliar de calentamiento y se reacondicionarán las áreas destinadas a las distintas disciplinas: salto en largo, triple, en alto, con garrocha y con obstáculos, junto con los sectores de lanzamiento de bala, jabalina, disco y martillo. El proyecto incluye la construcción de una tribuna con capacidad para 900 personas, sanitarios, depósitos para equipamiento deportivo y la infraestructura necesaria para la medición electrónica de tiempos y marcas. La inversión prevista para esta intervención asciende a 2,4 millones de dólares.

Construcción de un microestadio cubierto en el CARD:

La Provincia avanza en la construcción de un microestadio cubierto con capacidad para 3.472 espectadores y 74 posiciones destinadas a prensa. Este espacio está diseñado para albergar disciplinas olímpicas bajo techo, así como también actividades recreativas, culturales y educativas. La obra cuenta con un presupuesto de 7,3 millones de dólares.

Construcción del Centro de Tiro Deportivo en la ciudad de Recreo:

El proyecto prevé la construcción de un Centro de Tiro Deportivo en el sector oeste del predio del ex Liceo Militar General Belgrano, contiguo a la Ruta Nacional N° 11. El complejo estará diseñado para albergar distintas modalidades de la disciplina, incluyendo un campo cubierto de 10 metros con 30 líneas de tiro, un campo de 25 metros con 20 líneas y un campo de 50 metros con 30 líneas. Asimismo, se incorporan tres canchas destinadas a tiro con escopeta en las modalidades Skeet y Trap, junto con espacios complementarios y áreas logísticas orientadas al funcionamiento de las delegaciones. El proyecto contempla una capacidad máxima para 450 espectadores en los sectores de tiro y 210 espectadores en el área de escopeta, lo que permitirá la realización de competencias con presencia de público. La inversión supera los 2,4 millones de dólares.

Intervenciones urbanas:

Una de las inversiones centrales es la Villa Suramericana, ubicada en el barrio Esmeralda Este, donde se encuentran en ejecución 346 viviendas destinadas a alojar a más de 1.300 atletas durante el desarrollo de la competencia. Finalizados los Juegos, esas unidades serán reconvertidas en soluciones habitacionales para familias de Santa Fe, constituyendo uno de los principales legados sociales del certamen. La obra demanda una inversión superior a los 17,8 millones de dólares.

Acceso al CARD:

El plan de intervenciones se complementa con la renovación integral de la calle Raúl Tacca, una obra clave para mejorar la conectividad del sector sur de la ciudad. El proyecto contempla el ensanche de la calzada, la incorporación de nuevas rotondas, la ejecución de pasos peatonales, señalización vial, mejoras en el sistema hidráulico y la generación de espacios de estacionamiento. Este corredor resulta estratégico para articular el acceso a infraestructuras centrales como el microestadio, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y el Instituto Superior de Educación Física. Esta obra demanda más de 4,5 millones de dólares.

Acceso oeste y Parque Garay:

En el marco de los Juegos Suramericanos, el gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe firmaron un convenio por 2,9 millones de dólares destinado a dos intervenciones urbanas clave en la capital: la renovación integral del Parque Garay (2,6 millones de dólares) y la transformación del acceso oeste a la ciudad por la zona de Iturraspe y Avenida Perón (333 mil dólares).

Inversiones en infraestructura de clubes:

La realización de los Juegos Suramericanos en la ciudad de Santa Fe conllevará un reacondicionamiento y “puesta a punto” de las instalaciones de los clubes locales que realizan actividades náuticas. Estas obras incluyen mejoras edilicias en instituciones como Club Náutico El Quillá, Yatch Club Santa Fe, Club Belgrano, Club Náutico Sur, Club Náutico Azopardo y Club de Regatas Santa Fe. El monto total estimado de la inversión asciende a más de 780 mil dólares.

Lo que dejará el turismo

Los atletas, delegaciones, personal técnico, periodistas y espectadores que llegarán a Santa Fe para los Juegos Suramericanos generarán un importante flujo de gastos.

La programación deportiva prevista para la ciudad de Santa Fe permite proyectar la participación de aproximadamente 2.000 personas entre deportistas y equipos técnicos, lo que generará una demanda de 12.600 noches de alojamiento para atletas (en la villa olímpica) y 4.400 noches correspondientes al staff (en hoteles u otro tipo de alojamiento).

Tomando como referencia el gasto promedio diario turístico informado por INDEC (90 USD a diciembre de 2025), y un supuesto de gasto diario más acotado en el caso de los deportistas, debido a la cobertura de alojamiento y alimentación en la Villa Deportiva, se estima un gasto turístico total del orden de los 3,9 millones de dólares.

Los efectos multiplicadores de los Juegos Suramericanos

Para la ciudad de Santa Fe, se estima que el impacto directo total estimado del gasto en obras de infraestructura, gastos de organización y gasto turístico será superior a los 47 millones de dólares.

A ello cabe añadir los efectos multiplicadores del gasto en la economía, es decir, las sucesivas rondas de gastos que ese desembolso genera en la economía local: proveedores que incrementan su producción, trabajadores que aumentan su consumo y sectores vinculados al evento que se ven dinamizados. El informe de DEMOS señala que cada peso invertido genera un efecto ampliado sobre la actividad económica, elevando el impacto total por encima del directo.

A partir de la evidencia disponible, se adoptan coeficientes multiplicadores diferenciados según el tipo de gasto. Para la inversión en infraestructura se considera un multiplicador del 1,3, consistente con los encadenamientos productivos de la construcción Para el gasto turístico y de organización se asume un multiplicador en un rango de 1,5 a 2, en línea con su carácter intensivo en servicios y su capacidad de generar efectos indirectos sobre el consumo local.

Estos parámetros permiten estimar que el impacto económico total —incluyendo efectos directos, indirectos e inducidos— será superior a los 60 millones de dólares, reforzando el papel dinamizador del evento sobre la actividad económica de la ciudad.

A manera de conclusión, el informe de DEMOS indica que los Juegos Suramericanos 2026 durarán 14 días, mientras que las obras, las capacidades y oportunidades que dejen para la ciudad podrán acompañar el desarrollo de Santa Fe durante décadas.