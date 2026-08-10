Sismo en Colombia: ya son 71 los muertos y hay graves daños en varias ciudades

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió este lunes a Colombia y dejó al menos 71 personas fallecidas, además de numerosos heridos y graves daños materiales en distintas regiones del país. Las autoridades advirtieron sobre edificios derrumbados, personas atrapadas entre los escombros y estructuras severamente afectadas, mientras continúan las tareas de rescate y evaluación.

La emergencia se concentra principalmente en el centro y suroeste de Colombia, con reportes de víctimas y daños en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas. El movimiento también fue percibido con intensidad en Bogotá, donde se activaron alarmas en distintos edificios y conjuntos residenciales y numerosos habitantes evacuaron preventivamente sus viviendas.

En Pereira, el alcalde Mauricio Salazar informó inicialmente sobre 18 personas fallecidas y describió la situación como “crítica”. Según explicó, los equipos de emergencia trabajan en distintos sectores de la ciudad, donde hay personas que permanecen atrapadas entre los escombros. Además, señaló que las comunicaciones se vieron afectadas por la emergencia.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, indicó posteriormente que 40 personas habían muerto en los tres municipios del área metropolitana de Pereira, mientras que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó 27 fallecidos en ese departamento, entre ellos tres niños.

En Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas reportó tres víctimas fatales y graves daños en distintas edificaciones. También se registraron afectaciones en Buenaventura, donde las autoridades confirmaron la muerte de una persona.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que al menos 20 edificios se derrumbaron en la ciudad y que había personas atrapadas. Ante la magnitud de la emergencia, solicitó el envío de equipos de rescate desde Bogotá y Medellín.

Magnitud y epicentro

El terremoto se produjo alrededor de las 7.40 de la mañana y tuvo epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa localidad.

En un primer reporte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) había estimado una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó inicialmente una magnitud de 7,4, dato que posteriormente fue confirmado por el organismo colombiano.

El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la Red Sismológica Nacional y se sintió en al menos nueve departamentos. También fue percibido en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

En Bogotá, el sismo sorprendió a los habitantes durante el comienzo de la jornada laboral y académica. Residentes de edificios de distintos sectores reportaron un movimiento intenso y, en varios casos, las alarmas de emergencia se activaron y provocaron evacuaciones preventivas.

Réplicas y daños

La actividad sísmica continuó durante la mañana con nuevos movimientos. A las 8.18, el SGC informó un sismo de magnitud 4,6 y poca profundidad en el municipio de Nóvita, también en Chocó. Casi en simultáneo se registró otra réplica en San José del Palmar, de magnitud 4,8 y 88 kilómetros de profundidad.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, advirtió sobre la posibilidad de nuevas réplicas y confirmó que se registraban heridos y graves daños en Quibdó, la capital departamental. Las autoridades continúan con el relevamiento para determinar el impacto total del terremoto.

En distintas localidades del Eje Cafetero se difundieron imágenes de viviendas y otras construcciones afectadas, mientras los equipos de emergencia trabajan en la búsqueda de posibles víctimas y en la evaluación de las estructuras.

Los organismos de emergencia recomendaron no regresar a edificaciones que presenten daños hasta que sean inspeccionadas y verificar la presencia de grietas, desprendimientos u otras anomalías. También pidieron evitar el uso de ascensores durante las evacuaciones y seguir las indicaciones de las autoridades.

El Gobierno activó el operativo de emergencia

El flamante presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, asumió personalmente la coordinación de la respuesta y ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para centralizar las tareas de asistencia y evaluación de daños.

El mandatario solicitó además a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) un informe detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes.

“Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno”, anunció De la Espriella, quien había asumido la Presidencia apenas tres días antes. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, afirmó.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica y advirtió que los datos sobre víctimas y daños continuarán actualizándose a medida que avancen los trabajos de los equipos de emergencia.

Ofrecieron ayuda internacional

La gravedad de la situación también generó reacciones de distintos gobiernos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con Colombia y aseguró que su país brindará “todo el apoyo que requiera” frente a la emergencia.

Estados Unidos también ofreció asistencia. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington está “monitoreando de cerca” la situación y que se encuentra preparado para “apoyar al pueblo de Colombia y al Presidente”.