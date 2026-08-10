Fuerte sismo de 7,4 sacudió Colombia y dejó graves daños en varias ciudades

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió este lunes por la mañana a Colombia y fue percibido con intensidad en distintas zonas del país. El movimiento se registró a las 7.34, con epicentro en el departamento de Chocó, en el occidente colombiano, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con la información difundida por el organismo, el terremoto tuvo una profundidad de 96 kilómetros y generó reportes de percepción en varias de las principales ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Manizales.

El fuerte movimiento provocó numerosas reacciones entre los habitantes de las zonas afectadas. En redes sociales, usuarios describieron la intensidad y duración del temblor, mientras que el SGC pidió a la población registrar sus experiencias a través de su plataforma oficial para contribuir al relevamiento de los efectos del fenómeno.

Una de las primeras autoridades en informar sobre las consecuencias del sismo fue la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien advirtió sobre la situación en el departamento y la posibilidad de que se produzcan réplicas.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas”, señaló la funcionaria a través de sus redes sociales.

Córdoba indicó que, aunque el epicentro se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar, también se registraron consecuencias importantes en Quibdó, la capital departamental, donde se reportaron heridos y graves daños en distintas edificaciones.

Las autoridades comenzaron a realizar una evaluación de daños para establecer con mayor precisión el impacto del terremoto y determinar si existen otras zonas afectadas.

Afectaciones en distintas ciudades

El sismo también provocó daños en otras localidades del país. En Manizales y Cali se registraron afectaciones en diferentes construcciones, principalmente en fachadas y estructuras edilicias.

En Manizales, incluso se informó sobre la caída de material de la Catedral, una de las edificaciones emblemáticas de la ciudad.

En Bogotá, en tanto, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que hasta el momento no se habían reportado personas heridas como consecuencia del movimiento telúrico.

Debido a la magnitud del sismo, las autoridades mantienen activo el monitoreo en las zonas donde se sintió con mayor intensidad y trabajan en la identificación de posibles nuevos daños.

Recomiendan seguir los canales oficiales

El Servicio Geológico Colombiano reiteró a la población la importancia de mantenerse informada mediante sus canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Además, el organismo mantiene actualizados sus reportes sobre la actividad sísmica y posibles réplicas, mientras los equipos de emergencia y las autoridades locales avanzan con el relevamiento de las consecuencias del terremoto.

Por el momento, la evaluación de daños continúa y las autoridades esperan contar con información más precisa durante las próximas horas sobre la cantidad de personas afectadas y el alcance de los daños en las distintas regiones del país.