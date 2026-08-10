Con una importante participación de vecinos, el Grupo de Amigos del Museo tuvo su primera actividad

Por Santotomealdía



El Grupo de Amigos del Museo Histórico y Archivo Municipal “Andrés Roverano” concretó este domingo su primera actividad pública, con un almuerzo solidario que contó con una importante participación de vecinos y marcó el inicio de las acciones de este nuevo espacio.

El encuentro tuvo como objetivo recaudar fondos para colaborar con la puesta en valor del histórico edificio de nuestra ciudad, que desde hace tiempo permanece cerrado al público, aunque continúa funcionando como hemeroteca y archivo y mantiene otras actividades vinculadas con la preservación y consulta de su patrimonio.

El almuerzo se desarrolló en el Centro de Jubilados y sirvió además como presentación pública del grupo, conformado con la intención de acompañar las acciones necesarias para preservar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural que conserva el Museo Roverano.

La actividad reunió a una numerosa cantidad de asistentes. Tras el encuentro, el intendente Miguel Weiss Ackerley, quien participó de la jornada, señaló en sus redes sociales que alrededor de un centenar de vecinos formaron parte de la convocatoria.

El intendente, durante el almuerzo del Grupo de Amigos del Museo.

Un grupo que comienza a dar sus primeros pasos

La conformación del Grupo de Amigos surge en un contexto particular para el Museo Histórico, cuyo edificio no se encuentra actualmente habilitado para recibir al público. Si bien allí continúan desarrollándose tareas de archivo, hemeroteca y consultas, las visitas no pueden realizarse en su interior.

En diálogo con Nova al Día durante los días previos al almuerzo, Analía Scotta, una de las integrantes del grupo, había explicado que uno de los propósitos del espacio es contribuir paulatinamente con las obras que necesita el inmueble. “Estamos tratando de juntar el dinero para, despacito, poder realizar las obras que necesita el museo para su puesta en valor y reapertura”, había señalado.

Según explicó Scotta, el edificio ya cuenta con un plan de obras elaborado por el SECOVI a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que incluye planos y presupuesto. El principal desafío, indicó, pasa por conseguir los recursos económicos que permitan avanzar con las intervenciones necesarias.

En paralelo, el Grupo de Amigos buscará obtener la personería jurídica, una herramienta que sus integrantes consideran fundamental para ampliar las posibilidades de financiamiento, incorporar socios y gestionar aportes destinados a acompañar las tareas de recuperación.

La intención del espacio es también sumar a vecinos de distintas edades y generar una participación comunitaria alrededor de la preservación del patrimonio histórico de la ciudad.

En ese sentido, Scotta había remarcado especialmente la necesidad de incorporar a generaciones más jóvenes. “Necesitamos también de la sangre joven que nos ayude a llevar adelante esta empresa que no es fácil”, expresó.

Con el almuerzo solidario de este domingo, el Grupo de Amigos del Museo Roverano concretó así su primera actividad y comenzó una etapa de trabajo que tendrá como desafío reunir apoyos y recursos para contribuir a la recuperación de uno de los espacios vinculados con la memoria y el patrimonio histórico de nuestra ciudad.