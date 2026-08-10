La Fiscalía le pidió a Manuel Adorni que justifique su patrimonio por presuntas irregularidades

El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni a justificar su evolución patrimonial, en el marco de la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento fue presentado luego de que un informe técnico detectara inconsistencias en el análisis de sus bienes, ingresos y movimientos financieros.

La Fiscalía le otorgó a Adorni un plazo de 15 días para responder una serie de preguntas vinculadas con el crecimiento de su patrimonio. El documento contiene más de 20 puntos y fue elaborado a partir del estudio realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).

De acuerdo con el escrito judicial, el análisis de la información reunida durante la investigación, junto con el cotejo de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, permitió detectar inconsistencias que, para el fiscal, justifican el pedido de explicaciones.

La medida busca determinar si los incrementos patrimoniales, adquisiciones y gastos registrados durante el período investigado pueden ser explicados a partir de ingresos lícitos y debidamente acreditados. Por el momento, el informe técnico no estableció una cifra concreta correspondiente a un eventual desbalance.

Qué deberá explicar Adorni

El requerimiento incluye preguntas sobre distintos movimientos que fueron considerados relevantes durante el análisis patrimonial. Entre ellos aparecen las rectificaciones de sus declaraciones juradas, determinados gastos realizados en efectivo en el exterior y los desembolsos vinculados con obras y arreglos en una propiedad ubicada en Indio Cuá.

La investigación también puso especial atención sobre los criptoactivos. La DAFI analizó información relacionada con plataformas, cuentas y billeteras virtuales para reconstruir depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias, y luego contrastó esos movimientos con las declaraciones patrimoniales y la información bancaria y fiscal incorporada al expediente.

Ese punto adquirió relevancia a partir de los aproximadamente US$200.000 en Bitcoin que Adorni declaró haber invertido. Según trascendió, la necesidad de profundizar los estudios relacionados con esas operaciones fue uno de los factores que demoró la finalización del informe técnico.

El organismo también reconstruyó la evolución de los bienes, inversiones, disponibilidades, créditos y deudas de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad, tanto de manera individual como considerando al grupo familiar en conjunto.

El objetivo fue diferenciar los movimientos que implicaron un ingreso o una salida efectiva de dinero de aquellos que no representaron una nueva fuente de fondos, como transferencias entre cuentas propias o de familiares, movimientos internos, rescates de inversiones, reintegros, préstamos, ventas de activos o conversiones de moneda.

Además, los investigadores analizaron los ingresos y egresos de fondos para establecer su relación con la compra de bienes, los gastos cotidianos y extraordinarios, los consumos, los pagos en efectivo o moneda extranjera y la cancelación de deudas.

El análisis de las declaraciones juradas

Otro de los ejes de la investigación fue la comparación entre las distintas declaraciones juradas presentadas por Adorni y sus posteriores rectificaciones. La DAFI buscó determinar qué modificaciones se realizaron sobre los activos y pasivos declarados, cuál fue la explicación de esos cambios y qué impacto tuvieron sobre la evolución patrimonial.

También se revisaron operaciones vinculadas con la adquisición de bienes y las diferentes modalidades de financiamiento utilizadas. En los casos de préstamos o mutuos, el análisis apuntó a establecer la capacidad económica de las partes, la correspondencia entre los montos involucrados y la documentación respaldatoria, además de cotejar esos datos con escrituras, registros y declaraciones juradas.

Como resultado de toda esa tarea, la DAFI elaboró una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto de Adorni y Angeletti por separado como del grupo familiar. Allí se confrontaron los ingresos y las disponibilidades acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos.

A partir de ese cruce, el informe permitió señalar operaciones o partidas que, según la Fiscalía, no guardaban una correspondencia suficiente con los ingresos acreditados, presentaban documentación incompleta o habían recibido explicaciones diferentes en distintas declaraciones.

Con el informe técnico ya incorporado al expediente, Pollicita avanzó con el requerimiento de justificación patrimonial. La respuesta de Adorni será ahora uno de los elementos centrales para determinar cómo continúa la investigación y si existen fundamentos para avanzar hacia nuevas medidas en la causa.

Otra investigación sobre un viaje a Punta del Este

En paralelo, Adorni también aparece mencionado en otra causa judicial relacionada con un viaje que realizó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este, en un vuelo privado en el que también viajaron integrantes de su familia y el periodista Marcelo Grandio.

En ese expediente se intenta determinar quién afrontó los costos del traslado y cuál es el vínculo entre Adorni y el empresario. La investigación también busca establecer si existe alguna relación entre esas circunstancias y los contratos que el empresario habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario continúa, por ahora, en etapa de instrucción.