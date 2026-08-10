Reunión clave entre el Municipio y ASTEOM: si no hay avances, el gremio iniciará medidas este martes

Por Santotomealdía



El conflicto entre ASTEOM y el Ejecutivo municipal tendrá este lunes una instancia clave. El gremio fue convocado a una reunión con el secretario de Gobierno a las 13 y espera obtener respuestas concretas a los reclamos que viene planteando desde hace semanas. Si no hay avances, mantiene la decisión de comenzar este martes con las medidas gremiales resueltas junto a la Comisión Directiva y el cuerpo de delegados.

La reunión se producirá después de una semana en la que ASTEOM declaró el estado de alerta, solicitó una audiencia urgente con el intendente Miguel Weiss Ackerley y posteriormente resolvió avanzar con un plan de lucha. Entre los principales planteos aparecen el atraso y la actualización de las horas extras, los pases a planta permanente comprometidos, la situación de trabajadores contratados y distintas demandas relacionadas con las condiciones laborales.

La convocatoria de este lunes abre así una instancia de diálogo antes de que se pongan en marcha las acciones gremiales. Desde ASTEOM anticiparon que la reunión no modifica por el momento lo resuelto la semana pasada y que la definición dependerá de las respuestas que reciban por parte del Ejecutivo. En concreto, si al término del encuentro no existen avances en los reclamos, las medidas comenzarán el martes, de acuerdo con lo que el sindicato notificó formalmente al Municipio.

Durante este lunes, además, representantes de ASTEOM realizarán recorridas por los distintos lugares de trabajo para informar a los afiliados sobre la situación de los reclamos locales y las acciones previstas. También comunicarán las novedades vinculadas con la negociación paritaria del sector municipal.

Los reclamos que mantienen abierto el conflicto

Uno de los puntos que mayor preocupación genera entre los trabajadores es el atraso en el pago de las horas extras. La semana pasada, el secretario general de ASTEOM, Ignacio Donna, aseguró que existen cinco o seis quincenas pendientes y advirtió que el valor de esas horas permanece sin actualizar desde hace más de un año.

Otro de los planteos está relacionado con los pases a planta permanente que, según el gremio, habían sido acordados con el Ejecutivo para junio y todavía no se concretaron. ASTEOM también viene manifestando preocupación por la reducción de personal contratado, la demora en la entrega de indumentaria y elementos de protección y diferentes cuestiones vinculadas con las condiciones de higiene y seguridad laboral.

En declaraciones realizadas la semana pasada a Nova 97.5, Donna había advertido sobre el creciente malestar entre los empleados municipales. “La espera se está haciendo larga sobre varios temas que preocupan”, sostuvo.

Respecto de las horas extras, el dirigente describió particularmente las dificultades que genera la demora para trabajadores que dependen de esos ingresos para afrontar gastos cotidianos. “Hay compañeros que le deben al almacén del barrio los alimentos”, afirmó.

Una instancia que puede definir los próximos días

La semana pasada, tras reunirse la Comisión Directiva y el cuerpo de delegados, ASTEOM había resuelto avanzar con un esquema progresivo de acciones que contempla asambleas en los lugares de trabajo y quita de colaboración, con la posibilidad de profundizar posteriormente el reclamo si el conflicto continúa.

El sindicato llegó incluso a mencionar entre las alternativas futuras paros, movilizaciones, cortes en los accesos a la ciudad y acciones coordinadas con FESTRAM, aunque cualquier eventual profundización dependerá de cómo evolucione la situación.

Por eso, la reunión de este lunes a las 13 aparece como una instancia decisiva para determinar si el conflicto comienza a encaminarse o si ASTEOM pone en marcha desde el martes las medidas ya resueltas. El gremio llegará al encuentro a la espera de respuestas concretas del Ejecutivo sobre los reclamos que mantiene pendientes.