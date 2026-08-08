Dolor en la familia Messi: murió Jorge, el padre de Lionel, a los 68 años

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió a los 68 años en las últimas horas. Se encontraba internado en un sanatorio de la ciudad de Rosario, donde su estado de salud se había agravado durante los últimos días.

Messi estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. Desde hacía un tiempo atravesaba un cuadro de salud que había sido confirmado por la familia durante el Mundial 2026.

El 18 de junio, después del debut de la Selección argentina ante Argelia, comenzaron a circular versiones sobre un supuesto empeoramiento de su estado. Ante esos rumores, la familia Messi difundió un comunicado en el que informó que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

Por aquellos días, Lionel Messi también se refirió a la situación personal que atravesaba después del partido ante Argelia, en el que marcó tres goles. Tras uno de sus tantos, el capitán argentino se emocionó y explicó que había atravesado “unos días difíciles y complicados”, aunque aclaró que se trataba de una cuestión ajena a lo deportivo.

Luego de permanecer varios días en un centro de salud de Buenos Aires, Jorge Messi recibió el alta el 26 de junio y regresó a Rosario.

Después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó 1-0 ante España, Lionel regresó a Rosario y permaneció allí durante más de una semana junto a su familia. El 29 de julio volvió a Estados Unidos para reincorporarse al plantel del Inter Miami.

Una figura clave en la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi tuvo un papel central en la carrera de su hijo. Durante años trabajó como supervisor de una fábrica siderúrgica y, con el crecimiento de la trayectoria de Lionel, se convirtió en su representante y uno de sus principales consejeros.

Fue determinante durante los primeros años del futbolista en Newell's y posteriormente acompañó la decisión de trasladarlo a España cuando Lionel tenía 13 años para incorporarse a las divisiones inferiores del Barcelona.

El club catalán asumió además el tratamiento que Messi necesitaba por un déficit de la hormona de crecimiento, una condición que requería aplicaciones diarias y que influyó en su desarrollo durante la infancia.

En 2007, Jorge Messi y parte de su familia participaron junto a Lionel en la creación de la Fundación Leo Messi, organización que trabaja en proyectos vinculados con salud, educación y deporte para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Actualmente, la presidencia de la entidad está a cargo de Rodrigo Messi.