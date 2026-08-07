Otra polémica en Sauce Viejo: los seis concejales no cobran sus sueldos desde hace dos meses

Por Santotomealdía



Los seis concejales de Sauce Viejo llevan dos meses sin cobrar sus haberes y tampoco percibieron el medio aguinaldo. Así lo afirmó la presidenta del Concejo Municipal, Valeria Echeverri, quien aseguró que el Ejecutivo local mantiene esa deuda únicamente con los ediles y sostuvo que no se trata de un problema económico, sino de una decisión política dirigida contra la institución legislativa.

Echeverri afirmó que el conflicto trasciende la falta de pago de los salarios y constituye un nuevo capítulo de la tensa relación entre el Ejecutivo y el Concejo Municipal. Según expresó, los seis concejales realizaron presentaciones conjuntas ante distintos organismos provinciales y consideran que el objetivo es debilitar el funcionamiento del cuerpo, encargado de controlar la gestión municipal.

La presidenta del Concejo precisó que la deuda corresponde a los salarios de junio, julio y el sueldo anual complementario, mientras que el resto del personal municipal y los empleados administrativos del propio Concejo perciben sus haberes con normalidad. "A los únicos que no nos envía el sueldo es a los concejales", aseguró Echeverri en diálogo con Nova al Día, por radio Nova 97.5.

Además, sostuvo que este tipo de incumplimientos no son nuevos y aseguró que se repiten desde la creación del Concejo Municipal. En ese sentido, indicó que en distintas oportunidades los recibos de sueldo aparecían confeccionados con fecha de principios de mes e incluso figuraban incluidos en los balances mensuales enviados por el Ejecutivo, aunque, según afirmó, los depósitos nunca se concretaban.

Consultada sobre las explicaciones brindadas por el Municipio, la presidenta del Concejo aseguró que nunca recibieron respuestas a los reclamos realizados. Explicó que cada vez que se produce una demora en el pago presentan notas solicitando la regularización de la situación y señalando distintas inconsistencias administrativas, pero sostuvo que esos planteos nunca fueron respondidos.

Ante esta nueva demora, los seis concejales resolvieron realizar presentaciones conjuntas ante el Ministerio de Trabajo, el Tribunal de Cuentas de la Provincia y la Secretaría de Municipios y Comunas, al considerar que el conflicto excede una cuestión salarial y afecta el normal funcionamiento institucional del órgano legislativo.

Según Echeverri, la situación no responde a diferencias entre bloques políticos. "No es contra algún concejal en particular o algún sector político, sino contra la institución", expresó, al recordar que el Concejo ya renovó parcialmente su integración en dos oportunidades y que, según afirmó, situaciones similares también fueron atravesadas por ediles de períodos anteriores.

Durante la entrevista, la titular del cuerpo también cuestionó otros aspectos de la relación con el Ejecutivo encabezado por el intendente Mario Papaleo. Aseguró que los concejales reciben respuestas con descalificaciones personales cuando se vetan ordenanzas, que no son convocados a las reuniones de la Junta de Protección Civil, pese a que su participación está prevista en la ordenanza correspondiente, y que tampoco son invitados a los actos oficiales de la ciudad.

Echeverri también describió las dificultades con las que funciona diariamente el Concejo debido a la falta de autonomía administrativa y presupuestaria. Explicó que el alquiler de la sede está a nombre del intendente y que, para acceder a insumos básicos como papel, tóner o equipamiento informático, deben solicitarlos formalmente al Municipio.

Pese al conflicto, aseguró que los concejales continuarán desarrollando normalmente su actividad legislativa. "Nosotros queremos seguir trabajando, abrir la puerta del Concejo, sesionar y hacer el trabajo de comisión", afirmó.

Finalmente, expresó su expectativa de que el Ejecutivo abra una instancia de diálogo para resolver la situación. Sin embargo, reiteró que, a su entender, la falta de pago responde a una decisión política. "Esperamos que el intendente pueda acercarse o enviar un interlocutor para dialogar con el Concejo, pero eso no sucede", concluyó.