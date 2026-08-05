Al menos 17 muertos en Ucrania tras una nueva ofensiva rusa con misiles y drones

Al menos 17 personas murieron y otras 44 resultaron heridas como consecuencia de una nueva oleada de ataques rusos con misiles balísticos y drones sobre Kiev y su región, informó este miércoles el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien volvió a reclamar a sus aliados occidentales un mayor apoyo militar para reforzar la defensa aérea del país.

"Hasta ahora se han reportado 44 heridos como consecuencia del ataque masivo ruso a Kiev y la región de Kiev. Lamentablemente, 17 personas han muerto. Mis condolencias a las familias y a los seres queridos de las víctimas", expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Según detalló Zelenski, las fuerzas rusas lanzaron 24 misiles balísticos y 115 drones, dirigidos principalmente contra depósitos de empresas civiles, además de infraestructura y una estación ferroviaria.

"Esos establecimientos no tienen nada que ver con la guerra. Se trata de una cervecería, un depósito de materiales para la construcción y un centro logístico", afirmó el presidente ucraniano.

Reclamo por más sistemas de defensa

Tras el ataque, Zelenski insistió en la necesidad de que los países aliados aceleren el envío de sistemas de defensa antimisiles, al considerar que ese equipamiento podría haber evitado nuevas víctimas.

"Es importante que nuestros socios entiendan que retrasar la entrega de estos sistemas o negarse a proporcionarlos conduce directamente a tragedias como esta, con muertos y destrucción", sostuvo.

El mandatario también instó a los países del G7, la Unión Europea y al resto de los aliados de Ucrania a endurecer las sanciones contra Rusia, al señalar que parte de la industria militar rusa continúa operando sin restricciones internacionales.

"Una parte considerable de la producción de misiles rusos todavía no está sujeta a sanciones. Se necesitan nuevas medidas para proteger la vida", remarcó.

Incendios y daños en distintos puntos de Kiev

Mientras continúan las tareas de rescate, equipos del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania trabajan en distintos sectores afectados de la región de Kiev.

Las autoridades informaron que se registraron incendios de gran magnitud en depósitos ubicados en la ciudad de Brovary y en las localidades de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoga.

En tanto, en el distrito de Bucha, los bomberos combatieron un incendio en un almacén de la localidad de Chayky, mientras que en Sofiivska Borshchahivka lograron extinguir el fuego declarado en un centro logístico.

La respuesta de Moscú

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que la ofensiva estuvo dirigida contra centros logísticos utilizados para almacenar y distribuir armamento, así como instalaciones vinculadas con la producción de drones.

Los bombardeos se producen en medio de una nueva escalada del conflicto, luego de que Zelenski anunciara recientemente la continuidad de las operaciones militares ucranianas sobre territorio ruso, una campaña iniciada el 25 de junio que incluyó ataques contra refinerías y centros logísticos.

Según distintos informes económicos, esas ofensivas provocaron durante julio una fuerte reducción en la capacidad de refinación de petróleo de Rusia, que descendió a niveles que no se registraban desde 2002.