ASTEOM lanzó un plan de lucha y advirtió que podría endurecer las medidas

La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) resolvió este miércoles avanzar con un plan de lucha ante la falta de respuestas del Ejecutivo municipal a los reclamos laborales planteados en los últimos días. Tras la reunión de la Comisión Directiva y del cuerpo de delegados, el gremio confirmó que desde el próximo lunes comenzará un esquema de medidas gremiales que incluirá quita de colaboración, asambleas y acciones sector por sector.

Desde la conducción sindical informaron que en las próximas horas elaborarán un cronograma de actividades que se extenderá durante toda la semana y que será comunicado a los trabajadores municipales..

En ese sentido, la conducción gremial indicó que el las próximas horas habrá novedades de la mesa técnica y que, a partir de este jueves, realizará recorridas por las distintas dependencias municipales para informar a los trabajadores sobre la evolución de las negociaciones y las medidas resueltas.

Según adelantó ASTEOM, si no se produce una respuesta satisfactoria a los reclamos, el plan de lucha podría endurecerse en los próximos días. Entre las medidas que evalúa el gremio se encuentran cortes en los ingresos a la ciudad y acciones coordinadas con la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM).

El sindicato había solicitado el martes una audiencia urgente con el intendente Miguel Weiss Ackerley, luego de declarar el estado de alerta por una serie de reclamos vinculados con las condiciones laborales y salariales. Sin embargo, al no obtener una respuesta concreta por parte del Ejecutivo, decidió profundizar el conflicto.

Entre los principales planteos figuran el atraso en el pago y la actualización de las horas extras, la reducción de personal contratado, el incumplimiento de los pases a planta permanente comprometidos, la demora en la entrega de indumentaria y elementos de protección personal, además de distintos reclamos relacionados con las condiciones de higiene y seguridad laboral.