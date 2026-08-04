ASTEOM declaró el estado de alerta por reclamos laborales y espera una respuesta del intendente

Por Santotomealdía



La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) se declaró en estado de alerta y presentó este martes una nota dirigida al intendente Miguel Weiss Ackerley para solicitar una audiencia urgente. El sindicato sostiene que, pese al diálogo mantenido durante los últimos meses con el Ejecutivo, no hubo avances en distintos compromisos asumidos con los trabajadores y anticipó que este miércoles podría definir medidas gremiales.

Entre los principales reclamos, ASTEOM menciona el atraso en el pago y la actualización de las horas extras, los recortes de personal contratado, el incumplimiento de los pases a planta permanente comprometidos, la demora en la entrega de indumentaria y elementos de protección personal y las condiciones de higiene y seguridad laboral. La conducción sindical analizará la situación junto al cuerpo de delegados mientras aguarda una respuesta del intendente.

En la nota presentada este martes, el gremio solicita "formalmente y con carácter de urgencia" una audiencia con el jefe del Ejecutivo municipal y señala la necesidad de establecer un canal formal de diálogo para abordar una serie de inquietudes que, según expresa el documento, ya fueron planteadas ante distintos funcionarios del gabinete sin obtener respuestas favorables.

En declaraciones al programa Nova al Día, que se emite por Radio Nova 97.5, el secretario general de ASTEOM, Ignacio Donna, explicó que la convocatoria a la reunión extraordinaria responde a la preocupación que existe por la situación económica del municipio y sus consecuencias sobre los trabajadores. "Estamos muy preocupados por el tema financiero de la Municipalidad. Vemos atraso en el pago de las horas extras, nos preocupa mucho el recorte de contratados y también que todavía no se concretaron los pases a planta permanente que habíamos acordado para este año", afirmó.

Donna señaló que durante este año existió un diálogo más fluido con el Ejecutivo, aunque aseguró que "no se pudieron concretar muchos reclamos de los trabajadores". En ese sentido, explicó que el sindicato decidió solicitar una reunión directamente con el intendente luego de no lograr avances en las conversaciones mantenidas con otras áreas de la administración municipal.

Respecto de las horas extras, el dirigente indicó que hace más de un año no se actualiza su valor y que también existen demoras en el pago de jornadas ya trabajadas. "El empleado hace horas extras porque las necesita; las usa para comer o pagar el alquiler", sostuvo.

Sobre el personal contratado, Donna afirmó que en las últimas semanas detectaron la no renovación de contratos de algunos trabajadores y consideró que esa situación refleja un proceso de ajuste vinculado a la situación financiera del municipio.

El secretario general también manifestó su preocupación por el estado del parque automotor y de la infraestructura municipal, especialmente de cara a los meses en los que suelen incrementarse las lluvias y la demanda de servicios. "El trabajador municipal históricamente siempre vino a trabajar y siempre cumplió. Ya hemos tenido inundaciones, hemos tenido pandemia y el trabajador cumple con la sociedad. Por eso queremos también que de la otra parte se cumpla con el pago como corresponde", expresó.

ASTEOM convocó para este miércoles a una reunión de Comisión Directiva y posteriormente del cuerpo de delegados, donde se evaluarán los pasos a seguir. Según adelantó Donna, no se descarta que al término de esos encuentros se anuncien medidas de fuerza, aunque el gremio espera previamente obtener una respuesta al pedido de audiencia presentado ante el intendente.