Lula oficializó su candidatura y aseguró que reforzará la defensa del país

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura para buscar un cuarto mandato al frente del país y aseguró que, en caso de ser reelegido, aumentará la inversión en defensa para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a amenazas externas.

Durante la convención del Partido de los Trabajadores (PT), Lula, de 80 años, afirmó que quiere que Brasil esté preparado para que "nadie invada este país", en una referencia indirecta a la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses ocurrida a comienzos de este año.

"Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra", expresó el mandatario durante el acto realizado en San Pablo, donde fue proclamado candidato para las elecciones del 4 de octubre.

Lula también pidió a la militancia de izquierda dejar de considerar la defensa como un tema secundario y sostuvo que su eventual cuarto mandato incluirá un fortalecimiento de las capacidades militares del país.

"Voy a tomarme en serio la cuestión de la defensa", afirmó, al tiempo que mencionó que países como Alemania, Japón e Inglaterra incrementaron sus inversiones en ese sector y señaló que Brasil debe seguir un camino similar para proteger su territorio, su población y su extensa costa marítima.

El actual jefe de Estado competirá con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en unos comicios que se desarrollarán en un clima de fuerte polarización política y de tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Durante su discurso, Lula evitó mencionar directamente al presidente estadounidense Donald Trump, aunque volvió a cuestionar las recientes medidas arancelarias impuestas por Washington contra productos brasileños y acusó a Flávio Bolsonaro de haber alentado esas decisiones, calificándolo de "traidor a la patria".

Según las últimas encuestas citadas en la cobertura, Lula llega al inicio de la campaña con una ventaja para una eventual segunda vuelta, aunque su candidatura también enfrenta el impacto de un escándalo judicial que involucra a uno de sus hijos.

Al cerrar su intervención, el mandatario reiteró que esta será su última candidatura presidencial y aseguró que, si resulta electo, luego de concluir el mandato se retirará definitivamente de la política. "No voy a tener oportunidad de disputar un quinto mandato", afirmó.