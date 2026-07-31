Gran parte de Santo Tomé, afectada por problemas en la presión del agua potable

Gran parte de Santo Tomé registra este viernes inconvenientes en la presión del servicio de agua potable debido a un problema externo al sistema de distribución local. Así lo informó la Municipalidad, que atribuyó la situación a desperfectos en la red eléctrica de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en la zona de Coronda–Desvío Arijón, desde donde se abastece el Acueducto.

Según el comunicado oficial, pueden producirse bajas de presión e incluso interrupciones momentáneas del suministro en distintos sectores de la ciudad abastecidos por el sistema del Acueducto.

Las zonas alcanzadas por la afectación son las abastecidas por la Cisterna Adelina Centro Oeste, la Cisterna Sur, que alimenta los tanques Zaspe y General Paz, y la Cisterna Norte, vinculada al Tanque Central, por lo que el inconveniente impacta en una amplia parte del ejido urbano.

Desde el Municipio aclararon que el origen del problema responde a las fallas eléctricas registradas en las instalaciones de la EPE y recordaron la importancia de que cada vivienda cuente con un tanque de reserva, ya que permite mantener una provisión de agua durante este tipo de contingencias y garantizar cierta autonomía frente a interrupciones temporales del servicio.

Hasta el momento, no se informó un plazo estimado para la normalización del suministro, por lo que se recomienda a los vecinos hacer un uso racional del agua mientras persistan los inconvenientes.