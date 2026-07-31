Echeverri: "No hay ninguna reglamentación que prohíba sacar los residuos de poda"

Por Santotomealdía

La presidenta del Concejo Municipal de Sauce Viejo, Valeria Echeverri, cuestionó el anuncio realizado por el Municipio sobre la prohibición de sacar residuos de poda a la vía pública y aseguró que la medida carece de sustento legal, ya que la única normativa vigente continúa siendo la Ordenanza N.º 2844, que regula la disposición y recolección de ramas, hojas y otros residuos vegetales.

En diálogo con Nova al Día, la concejala explicó que no existe ninguna ordenanza ni decreto que modifique la legislación actual o que establezca la prohibición anunciada por el Municipio a través de sus redes sociales. "La única reglamentación que nosotros tenemos es la Ordenanza 2844, que ya establece los días que la gente puede sacar los residuos de poda y cuándo el Municipio tiene que pasar a retirarlos. No hay nada que establezca que desde el 1 de agosto no se pueden sacar los residuos de poda ni que prevea sanciones para los vecinos", afirmó.

Echeverri remarcó que, si el Ejecutivo pretende modificar el régimen vigente o aplicar nuevas multas, debería dictar la normativa correspondiente y comunicarla oficialmente. "Si el intendente pretende multar a los vecinos por esa situación, tendrá que redactar un decreto. Hasta el momento entiendo que no lo hay, porque de lo contrario lo hubiera dado a conocer o lo habría remitido al Concejo para su aprobación. Eso no ha sucedido", sostuvo en las declaraciones brindadas al programa que se emite en FM Nova 97.5.

La presidenta del cuerpo aclaró que comparte la necesidad de adoptar medidas preventivas ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, aunque consideró que el anuncio municipal fue improvisado y no forma parte de una planificación integral. "Sabemos que todos tenemos que colaborar frente al fenómeno de El Niño, pero no de esta manera. Se puede pedir colaboración a los vecinos para que mantengan limpios sus frentes o no arrojen residuos en las cunetas, pero después hay una responsabilidad del Estado que tiene que estar trabajando en la ciudad y eso tampoco está sucediendo", expresó.

En ese sentido, aseguró que la principal preocupación pasa por la falta de limpieza de canales, zanjas y cunetas, además de la ausencia de un trabajo coordinado entre las instituciones locales. "Lo que preocupa es la falta de limpieza de los zanjones, de las cunetas y la falta de organización local. El Concejo nunca fue convocado a las reuniones de Defensa Civil, por lo que hay muchos otros temas sobre los que podríamos trabajar en materia de prevención antes que hacer una publicación de este tipo en redes sociales", señaló.

Otro de los cuestionamientos apuntó a que el Municipio no informó qué alternativa tendrán los vecinos para disponer de las ramas y restos vegetales mientras dure la suspensión del servicio de recolección. "La publicación no establece tiempos ni explica qué deben hacer los vecinos con esos residuos. Si el Municipio considera que durante un período no deben sacarlos, también tiene que decir qué hacer con ellos y de qué parte se va a hacer cargo el Estado", manifestó.

Además, Echeverri vinculó la situación con la falta de una política ambiental sostenida para el tratamiento de este tipo de residuos. "El propio Municipio no tiene una política respecto a los residuos de poda. Se podría trabajar con la comunidad en el compostaje o enseñar alternativas para el tratamiento de residuos orgánicos, pero eso requiere una política pública permanente y no se resuelve con una publicación en redes sociales", afirmó.

Finalmente, la presidenta del Concejo sostuvo que la decisión también deja al descubierto las limitaciones operativas del Municipio para afrontar distintas tareas de mantenimiento. "Decir que no se juntan las ramas porque la maquinaria debe destinarse a limpiar zanjas demuestra que se está actuando con parches permanentes. Los vecinos pagan sus impuestos y tienen derecho a exigir que la ciudad siga funcionando con normalidad, aun frente a una situación de alerta como la que puede generar el fenómeno de El Niño", concluyó.