Crisis migratoria en España: más de 60.000 personas cruzaron la frontera por Ceuta y ya hay 34 muertos

Más de 60.000 migrantes ingresaron de manera irregular desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en una de las mayores crisis migratorias registradas en la zona. La situación dejó 34 personas fallecidas y obligó al Gobierno de España a desplegar al Ejército para reforzar la seguridad.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó lo ocurrido como una "violación y ataque a la integridad territorial de España", mientras que las autoridades locales advirtieron que el número de personas que cruzó la frontera equivale al 70% de la población de Ceuta.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, informó que unas 60.000 personas ingresaron en los últimos días, una cifra sin precedentes para el enclave español ubicado en el norte de África.

La tragedia también dejó un elevado número de víctimas fatales. Según las fuerzas de seguridad españolas, 34 migrantes murieron, en su mayoría ahogados al intentar llegar a nado bordeando el espigón fronterizo de El Tarajal.

Frente a la magnitud de la crisis, el Ministerio del Interior anunció el envío de las Fuerzas Armadas para colaborar con la Guardia Civil en las tareas de control y seguridad, en medio de lo que las autoridades definieron como una "emergencia humanitaria".

Sánchez atribuyó la situación a la difusión de información falsa por parte de mafias dedicadas al tráfico de personas, que, según explicó, realizaron una interpretación interesada de un reciente fallo judicial relacionado con las repatriaciones de migrantes llegados por vía marítima.

La crisis también generó repercusiones en el resto de Europa. El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, anunció un refuerzo inmediato de los controles en la frontera con España, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de "inaceptables" las imágenes de la llegada masiva de migrantes y reclamó desmantelar las redes de traficantes y acelerar los procedimientos de expulsión previstos por la normativa europea.

La situación en Ceuta continúa en desarrollo y mantiene en alerta a las autoridades españolas y europeas, mientras prosiguen las tareas de asistencia a los migrantes y el refuerzo de la seguridad en la frontera.