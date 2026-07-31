River, Boca y Tigre: cómo sigue el camino para los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

River, Boca y Tigre serán los tres representantes argentinos en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que ya conocen a sus rivales y el camino que deberán recorrer si quieren seguir avanzando en el certamen continental.

El "Millonario" se clasificó de manera directa tras finalizar como líder del Grupo H con 14 puntos, lo que además le permitirá definir la serie como local. El equipo dirigido por Eduardo Coudet se enfrentará a Independiente Santa Fe de Colombia, con el partido de ida en territorio cafetero y la revancha en el Estadio Monumental.

Por su parte, Boca logró meterse entre los 16 mejores luego de superar a O’Higgins de Chile en la instancia previa por penales. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena tendrá como rival a Deportivo Recoleta de Paraguay, una llave que comenzará en La Bombonera y se definirá como visitante.

En tanto, Tigre buscará prolongar su buen presente internacional cuando se mida con Montevideo City Torque de Uruguay. El equipo de Diego Dabove abrirá la serie en el José Dellagiovanna, mientras que la clasificación se resolverá en suelo uruguayo.

Aunque Conmebol todavía no oficializó el cronograma completo, se estima que los partidos de ida se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas se jugarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

¿Puede haber un Superclásico?

El cuadro de la competencia dejó abierta la posibilidad de un nuevo Superclásico internacional entre River y Boca, aunque solo podría concretarse en las semifinales, siempre que ambos equipos superen con éxito sus compromisos de octavos y cuartos de final.

El antecedente más recordado entre ambos en la Copa Sudamericana se produjo en las semifinales de 2014, cuando River eliminó al Xeneize tras imponerse 1 a 0 en el Monumental con el histórico gol de Leonardo Pisculichi, en una serie marcada también por el penal que Marcelo Barovero le atajó a Emmanuel Gigliotti en los primeros minutos del encuentro. Aquel triunfo fue el inicio de una etapa de cruces memorables entre ambos gigantes del fútbol argentino a nivel continental.