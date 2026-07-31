Boca sufrió, ganó por penales y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors se clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Sudamericana al derrotar 4-3 por penales a O'Higgins, luego de caer 1-0 durante el tiempo reglamentario en el estadio El Teniente, de Chile.

Con la clasificación asegurada desde los doce pasos, el Xeneize enfrentará a Recoleta en la próxima instancia del certamen continental, tras una serie que se resolvió con mucho sufrimiento.

El partido fue parejo desde el comienzo y ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones con claridad. Boca intentó construir juego a partir de Leandro Paredes, mientras que Tomás Aranda fue uno de los futbolistas más peligrosos en ataque, aunque las oportunidades generadas no pudieron ser aprovechadas.

En el complemento, el conjunto argentino mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de abrir el marcador con una buena acción individual de Aranda, cuyo remate se fue muy cerca del palo.

Sin embargo, cuando parecía controlar el desarrollo del encuentro, Nicolás Figal cometió un error en la salida que terminó aprovechando Francisco González, quien convirtió de volea el 1-0 para el conjunto chileno.

Obligado a reaccionar, Boca fue en busca del empate y estuvo cerca de conseguirlo. Leonel Flores estrelló un remate en el travesaño y, en los minutos finales, Tomás Aranda exigió en dos oportunidades al arquero Omar Carabalí, que respondió con dos intervenciones decisivas para sostener la ventaja de O'Higgins.

Con el resultado global igualado, la clasificación se definió desde el punto penal. Allí, Boca mostró mayor efectividad y se impuso 4-3, favorecido por el error de Vecino para el conjunto chileno y una atajada de Montero sobre el remate de Pavez. Aunque Carabalí detuvo el disparo de Aranda, que intentó definir con una picada, el equipo argentino terminó sellando la serie y avanzó a los octavos de final.

Ahora, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo tendrá como próximo desafío el cruce frente a Recoleta, en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.