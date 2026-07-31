Murió Franco Baresi, una leyenda del Milan y del fútbol italiano

El exfutbolista italiano Franco Baresi murió este viernes a los 66 años, según confirmó el AC Milan, club en el que desarrolló toda su carrera profesional y del que se transformó en uno de sus máximos ídolos.

Considerado como uno de los mejores defensores de la historia del fútbol, Baresi dejó una huella imborrable tanto en el Milan como en la selección de Italia, con la que se consagró campeón del mundo en España 1982.

La institución italiana comunicó la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje. "El AC Milan lamenta el fallecimiento de Franco Baresi, una auténtica leyenda del club. Su ejemplo y la profundidad de su carácter permanecerán para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, como una parte integral y fundamental del ADN y la trayectoria de la institución", expresó el club.

Además, el Milan envió sus condolencias a la familia del exfutbolista y aseguró que el dolor por su fallecimiento es compartido por todos los hinchas "rossoneri".

Baresi había nacido el 8 de mayo de 1960 en la región de Lombardía. Ingresó a las divisiones inferiores del Milan en 1974 y debutó en el primer equipo en 1978, cuando tenía apenas 17 años.

Durante su extensa trayectoria vistiendo la camiseta del club italiano disputó 714 partidos oficiales y conquistó 18 títulos, entre ellos seis Serie A, tres Champions League y tres Supercopas de Europa, además de compartir plantel con figuras como Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard, bajo la conducción de entrenadores como Arrigo Sacchi y Fabio Capello.

Su liderazgo, capacidad para anticipar las jugadas y calidad defensiva lo convirtieron en un referente para varias generaciones de futbolistas y en un símbolo del Milan, que retiró la camiseta número 6 en su homenaje.

Con la selección de Italia, además de integrar el plantel campeón del mundo en España 1982, también tuvo un papel destacado en los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, consolidando una carrera que lo ubicó entre las grandes leyendas del fútbol internacional.