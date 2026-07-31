Milei anunció una reforma del Banco Central y un "grillete fiscal" para impedir el déficit

El presidente Javier Milei presentó este jueves el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una iniciativa que enviará al Congreso con el objetivo de prohibir el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria y redefinir el funcionamiento de la entidad. El anuncio fue realizado a través de un mensaje grabado desde la Casa Rosada.

Durante su discurso, Milei sostuvo que la reforma busca "poner fin a la estafa de falsificar dinero", en referencia a la emisión monetaria para financiar el gasto público. El mandatario afirmó que esa práctica fue la responsable de la inflación acumulada registrada en el país desde la creación del Banco Central en 1935.

Según explicó, el proyecto se apoya en cinco ejes principales. El primero establece que la misión central del Banco Central volverá a ser preservar el valor de la moneda, dejando de lado otros objetivos incorporados en la legislación vigente.

El segundo punto prohíbe de manera expresa que el Banco Central financie al Estado, tanto al Gobierno nacional como a las provincias y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa también propone fortalecer la autonomía del presidente y del directorio del Banco Central, elevando las exigencias para su eventual remoción, que requerirá el voto de los dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

Entre los cambios previstos también se restringe el uso de los resultados financieros del Banco Central y se eliminan disposiciones incorporadas en la reforma de 2012, entre ellas las relacionadas con las letras intransferibles.

Además de la reforma de la Carta Orgánica, Milei anunció el envío de otros proyectos económicos. Uno de ellos es el denominado "grillete fiscal", una regla que impediría aprobar o sostener presupuestos deficitarios y que contempla la paralización automática de actividades no esenciales del Estado si el Congreso no corrige un desequilibrio fiscal dentro de los plazos previstos. Según el Presidente, durante ese período los principales funcionarios políticos dejarían de percibir sus salarios, mientras que las prestaciones esenciales, como jubilaciones, salud, seguridad y defensa, quedarían exceptuadas.

Por último, el jefe de Estado adelantó que el Gobierno impulsará dos proyectos para reformar el mercado de capitales, con el objetivo de fomentar el ahorro dentro del sistema financiero y ampliar el acceso al crédito. Milei sostuvo que el conjunto de las iniciativas forma parte de un programa destinado a modificar el funcionamiento de la economía y expresó su expectativa de que el Congreso acompañe las reformas.