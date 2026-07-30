La UEFA rechazó el plan de la FIFA para incorporar inversores privados y amenaza con un boicot

La UEFA anunció este jueves que sus 55 federaciones miembro no participarán en las competiciones organizadas por la FIFA mientras continúe vigente el proyecto impulsado por el organismo que preside Gianni Infantino para incorporar inversores privados a la comercialización de la Copa del Mundo y otros torneos internacionales.

La decisión fue adoptada tras una reunión de urgencia convocada por el organismo europeo, que rechazó de manera unánime la propuesta de crear una filial para gestionar comercialmente las competencias de la FIFA con participación de capital privado. La entidad advirtió que solo reconsiderará su postura si la iniciativa es retirada por completo y existen garantías de que no volverá a plantearse una medida similar.

En un duro comunicado, la UEFA sostuvo que "la Copa del Mundo no está en venta" y afirmó que el torneo "es uno de los mayores legados deportivos del fútbol", construido durante generaciones por jugadores, selecciones y aficionados de todo el mundo.

El organismo europeo cuestionó además la forma en que la FIFA impulsó la iniciativa, al considerar que fue elaborada en secreto y llevada al borde de su aprobación sin una consulta significativa con las federaciones nacionales. También calificó el procedimiento como "un profundo fracaso de liderazgo" y una "renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial".

Según la UEFA, permitir el ingreso de inversores privados modificaría de manera permanente el funcionamiento del fútbol internacional, ya que las decisiones sobre el calendario, los formatos de las competiciones y el desarrollo del deporte pasarían a estar condicionadas por criterios de rentabilidad y por los intereses de los accionistas.

Como consecuencia, las federaciones europeas resolvieron que ninguna selección afiliada a la UEFA disputará torneos de la FIFA mientras la propuesta siga vigente, una decisión que podría tener un fuerte impacto en las principales competencias internacionales si el conflicto no encuentra una solución.

Horas después del pronunciamiento europeo, la Concacaf, que reúne a las asociaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, también rechazó por unanimidad el proyecto. La confederación reclamó mayor transparencia en el proceso, cuestionó la necesidad de recurrir a capital privado y sostuvo que "el futuro del fútbol debe permanecer en manos de la familia del fútbol", lo que profundiza la presión sobre la FIFA y su presidente, Gianni Infantino.