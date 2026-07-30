El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva y se amplió la brecha con el blue

El dólar oficial registró este jueves su segunda baja consecutiva en el mercado mayorista, en una jornada marcada por la debilidad de la divisa estadounidense a nivel internacional y por un escenario de mayor calma cambiaria tras la última licitación del Tesoro. La cotización mayorista cerró en $1.488 para la venta, su valor más bajo en más de una semana.

El retroceso del tipo de cambio oficial se produjo luego de que el Ministerio de Economía lograra renovar vencimientos por encima del 100% en la última licitación de deuda y colocara nuevos instrumentos financieros, en una señal que el mercado interpretó como favorable para la estabilidad cambiaria.

En el mercado de futuros también se observaron bajas de hasta 0,6% para los contratos con vencimiento en 2026, mientras que las proyecciones privadas ubican al dólar mayorista en torno a $1.631 para diciembre.

En el segmento minorista, el Banco Nación ofreció el dólar a $1.510 para la venta, llevando la cotización del dólar tarjeta a $1.963 para consumos en el exterior. Por su parte, el promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.512,02.

El comportamiento fue diferente en el mercado informal. El dólar blue cerró en $1.565, luego de tocar un máximo intradiario de $1.570, acumulando una suba de $50 durante julio, equivalente al 3,3%. Con ese desempeño, se consolidó como la segunda cotización más alta del mercado, solo por detrás del dólar contado con liquidación (CCL).

Como consecuencia de la baja del oficial y la estabilidad del blue, la brecha cambiaria se amplió hasta aproximadamente el 5,2%, el mayor nivel registrado desde fines de diciembre de 2025.

En tanto, los dólares financieros también cerraron con bajas. El MEP retrocedió más de 1% hasta $1.508,43, mientras que el contado con liquidación (CCL) cayó 2,1% y finalizó en $1.552,41.

Respecto de la evolución del mercado, operadores señalaron que el Gobierno logró estabilizar momentáneamente la plaza cambiaria tras la licitación de deuda, mientras que la caída del índice dólar (DXY) en los mercados internacionales también contribuyó a la baja de la moneda estadounidense frente a otras divisas.

Por otra parte, el mercado permanece atento al anuncio del Gobierno nacional sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que será presentada por el presidente Javier Milei. Mientras tanto, la autoridad monetaria intervino en el Mercado Libre de Cambios con compras por 117 millones de dólares, aunque las reservas brutas internacionales finalizaron la jornada con una caída de 199 millones de dólares, hasta ubicarse en 49.001 millones de dólares.