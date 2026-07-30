La reforma del Plan Director avanza con una segunda mesa de trabajo junto al comercio y la industria

La reforma del Plan Director de nuestra ciudad tendrá una segunda mesa de trabajo conjunta el próximo martes, cuando representantes del comercio y la industria vuelvan a a reunirse para continuar el proceso participativo impulsado por la Municipalidad. La actividad se desarrollará a las 14 horas en el Centro Regional de Comercio e Industria, ubicado en Almirante Brown 2028.

Durante el encuentro se presentarán las conclusiones surgidas de la primera jornada de trabajo realizada con representantes del comercio y la industria de nuestra ciudad y el área metropolitana. A partir de esos aportes, el Municipio buscará seguir construyendo consensos para la elaboración de la futura normativa que orientará el desarrollo urbano de la ciudad.

Según informó el Ejecutivo, la segunda mesa de trabajo abordará cinco ejes considerados estratégicos para el crecimiento de la ciudad: empleo local, impacto ambiental, accesibilidad y transporte, incentivos para la actividad económica y flexibilización administrativa.

La convocatoria forma parte del proceso de actualización del Plan Director, una iniciativa que la Municipalidad impulsa desde el año pasado y que tuvo algunas instancias de participación junto a instituciones, profesionales, desarrolladores, comerciantes, industriales y vecinos, con el objetivo de consensuar los lineamientos que definirán el crecimiento de la ciudad en los próximos años.

Desde el Municipio señalaron que esta nueva reunión permitirá continuar incorporando aportes del sector productivo y avanzar en la construcción de un proyecto que contemple las necesidades actuales y los desafíos futuros de nuestra ciudad.