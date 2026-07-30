AMSAFE reclamó la reapertura de la paritaria y advirtió: "no se puede cerrar por decreto"

AMSAFE ratificó este jueves su rechazo a la decisión del Gobierno provincial de cerrar la paritaria docente por decreto y advirtió que, si la medida se concreta, realizará una presentación legal por considerar que se vulnera el ámbito de negociación colectiva establecido por la ley.

Así lo hizo saber el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, durante la jornada provincial de protesta que el sindicato llevó adelante en los 19 departamentos de Santa Fe, en reclamo de una nueva convocatoria paritaria y una mejora en la propuesta salarial presentada por la Provincia.

Alonso sostuvo que "la paritaria no se puede cerrar por decreto" y remarcó que la normativa vigente establece que, cuando una de las partes rechaza una oferta, el Gobierno debe volver a convocar a una nueva instancia de negociación.

En ese sentido, el dirigente sindical aseguró que el principal reclamo del gremio es la reapertura de la discusión salarial, junto con la presentación de una propuesta que responda a las necesidades del sector docente.

Además, cuestionó los porcentajes difundidos por el Ejecutivo provincial respecto del aumento salarial. Según explicó, el incremento acordado es del 10,1% distribuido en cuotas hasta fin de año, por lo que rechazó las cifras oficiales que hablan de un aumento mayor.

"Hay muchísimos motivos por los cuales las trabajadoras y los trabajadores de la educación estamos en la calle reclamando", afirmó Alonso, quien también acusó al Gobierno provincial de "denostar y maltratar" tanto a los docentes activos como a los jubilados.

Respecto de una eventual respuesta judicial, el secretario general confirmó que AMSAFE avanzará con una presentación legal si finalmente el Ejecutivo dispone el cierre de la negociación por decreto.

El dirigente explicó que el planteo tendrá como objetivo denunciar el incumplimiento de la Ley Paritaria y cuestionar la "mala fe" en el desarrollo de la negociación.

"No puede haber una conferencia de prensa con una propuesta que después no pueda discutirse en el ámbito paritario", expresó Alonso, al considerar que la instancia de negociación perdió sentido si la oferta oficial ya se presenta como una decisión cerrada.

Finalmente, indicó que el gremio realizará primero una presentación ante el Ministerio de Trabajo y que, a partir de esa instancia, evaluará los pasos legales a seguir.