Un chico de 13 años fue interceptado en Plaza Libertad con varios envoltorios de marihuana

Por Santotomealdía



Un adolescente de 13 años fue interceptado este miércoles por personal de la Brigada Motorizada de la Policía durante un procedimiento realizado en plaza Libertad, luego de que una vecina alertara al 911 sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa. Durante el chequeo preventivo, los efectivos encontraron varios envoltorios y cigarrillos armados con marihuana, que posteriormente fueron secuestrados.

El procedimiento se desarrolló en el principal espacio público de nuestra ciudad y culminó con el traslado del menor para las actuaciones correspondientes. Por disposición de la Justicia de Menores, el adolescente fue posteriormente restituido a su domicilio.

Según la información policial, durante la requisa realizada sobre una riñonera que llevaba el menor, los efectivos secuestraron 10 envoltorios y ocho cigarrillos armados con material vegetal.

La sustancia fue remitida a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), donde la prueba de campo confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 32 gramos.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico y de la Sección Motorizada, que acudieron al lugar tras el llamado realizado por una vecina al 911. Mientras tanto, continúan las actuaciones de rigor en el marco de la intervención de la Justicia de Menores.