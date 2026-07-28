El oficialismo brasileño pidió investigar el financiamiento del viaje de Milei

El Partido de los Trabajadores (PT), fuerza política del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó a la Justicia Electoral que investigue la visita de Javier Milei a Brasil, donde el mandatario argentino participó el sábado pasado del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y pronunció un discurso con fuertes críticas al Gobierno y al Poder Judicial brasileño.

La denuncia sostiene que la participación de Milei podría constituir una "injerencia externa indebida" en el proceso electoral brasileño, cuyas elecciones presidenciales están previstas para el próximo 4 de octubre, y reclama determinar si el viaje tuvo carácter oficial o partidario.

La presentación fue realizada por la Federación Brasil de la Esperanza, integrada por el PT y otras fuerzas aliadas. Entre otros puntos, solicita establecer quién financió el traslado internacional, el hospedaje, la logística, la seguridad y los desplazamientos internos, así como determinar si se utilizaron recursos públicos argentinos para una actividad de campaña en Brasil.

Además, el escrito pide investigar si hubo utilización de estructuras administrativas del estado de São Paulo para favorecer el acto político y si existió coordinación entre autoridades brasileñas, funcionarios extranjeros y el Partido Liberal (PL), espacio que integra el expresidente Jair Bolsonaro y del que forma parte su hijo Flávio.

Según la presentación, en caso de detectarse irregularidades en el financiamiento del viaje, la Procuraduría General de la República podría recurrir a mecanismos de cooperación jurídica internacional para profundizar la investigación.

Desde la Casa Rosada, en tanto, defendieron el viaje y aseguraron que fue costeado íntegramente por el Gobierno argentino. Además, compararon la visita con el viaje realizado por Lula a Argentina en 2025 para visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque ese desplazamiento coincidió con una cumbre del Mercosur.

La denuncia se produce en medio del aumento de la tensión diplomática entre ambos países, luego de que Milei calificara a Lula de "presidiario" y "ladrón", además de llamar "basura calva" al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. En respuesta, el Gobierno brasileño convocó al embajador argentino en Brasilia para expresar su rechazo y calificó el episodio como una crisis diplomática "sin precedentes".