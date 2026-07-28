La ANMAT amplió la lista de medicamentos de venta libre: cuáles podrán comprarse sin receta

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la venta libre de una nueva lista de medicamentos destinados al tratamiento de afecciones de baja complejidad, una medida que busca facilitar el acceso a estos productos tras comprobar su seguridad, calidad y eficacia. La decisión fue oficializada mediante la Disposición N° 4714/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La resolución alcanza a especialidades medicinales inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales cuyos principios activos ya contaban con aprobación en determinadas concentraciones y presentaciones farmacéuticas. Entre los medicamentos que desde ahora podrán adquirirse sin receta figuran Trimebutina Maleato, Levocetirizina Diclorohidrato, Fexofenadina Clorhidrato, Dimenhidrinato y la combinación de Nafazolina Clorhidrato con Feniramina Maleato.

La lista también incluye Olopatadina Clorhidrato, Carboximetilcisteína, Cloruro de Aluminio Hexahidratado, Carbonato de Calcio con Tintura de Árnica Montana y Nitrato de Plata, además de Ivermectina. Según informó el organismo, el objetivo es ampliar el acceso a tratamientos de uso frecuente y promover un consumo responsable de estos medicamentos.

La medida se enmarca en la Resolución 284/2024 del Ministerio de Salud, que instruyó a la ANMAT a revisar la condición de expendio de distintas especialidades medicinales. En ese proceso, el organismo ya había autorizado la venta libre de prazoles, formulaciones con Acetilcisteína, productos elaborados con Retinol o Retinaldehído, Alantoína, Tocoferol, Ácido Bórico y Óxido de Zinc, además de Amorolfina y Aciclovir.

Como antecedente, la ANMAT destacó el caso de los prazoles, cuya liberación para la venta sin receta permitió ampliar el acceso sin generar aumentos desmedidos de precios. De acuerdo con datos oficiales, entre mayo de 2024 y junio de 2026 esos medicamentos registraron incrementos de entre 30,2% y 40,4%, muy por debajo del 94,7% acumulado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo período.

Para autorizar el cambio de condición de expendio, los medicamentos debieron cumplir con una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente. Entre ellos, demostrar una eficacia y seguridad sostenidas en el tiempo, estar destinados al tratamiento de síntomas fácilmente identificables por los usuarios y contar con un amplio margen terapéutico, de modo que un uso por encima de la dosis recomendada no represente un riesgo grave para la salud.

Además, cada producto debía haber sido comercializado durante al menos cinco años bajo receta en Argentina sin registrar eventos adversos graves que modificaran su relación riesgo-beneficio. Para la evaluación, la ANMAT también tomó en cuenta la información del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y los antecedentes de agencias regulatorias internacionales como la FDA de Estados Unidos, la EMA europea, ANVISA de Brasil e INVIMA de Colombia, entre otras.

La disposición también establece que los lotes liberados antes de la entrada en vigencia podrán seguir comercializándose con su rotulado actual, mientras que los productos que se distribuyan posteriormente deberán adaptar sus envases y prospectos a la nueva condición de venta libre e incorporar un código QR para acceder a la información del medicamento. Asimismo, los laboratorios deberán adecuar las presentaciones según la dosis y duración del tratamiento y actualizar la documentación correspondiente ante la autoridad sanitaria.