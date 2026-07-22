Minuto de aplausos: la Selección recibirá un homenaje en todos los partidos del fútbol argentino

Con el regreso de la actividad oficial tras la finalización del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que en todos los encuentros organizados por la entidad se realice un minuto de aplausos en reconocimiento a la Selección Argentina, que finalizó como subcampeona del certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

La medida alcanzará a todas las categorías del fútbol argentino, tanto masculino como femenino, y se llevará a cabo antes del inicio de cada partido. Según lo establecido por la AFA, el homenaje se realizará previo al saludo protocolar entre los equipos, momento en el que los sistemas de audio de los estadios invitarán al público a participar del reconocimiento.

La decisión fue oficializada a través del Boletín N.º 6922, correspondiente a las resoluciones de la Mesa Directiva del 21 de julio, donde la entidad destacó el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni y el impacto que generó su participación en la Copa del Mundo.

"Con mucho orgullo, mostremos al mundo lo que somos unidos como argentinos, embanderados detrás de nuestra Selección Argentina que nos representó fiel a nuestro sentir y que logró un sentido de unidad nacional como nunca antes", señala el comunicado difundido por la casa madre del fútbol argentino.

Además, el texto invita a que, en todos los encuentros oficiales, los hinchas brinden un minuto de aplausos "en reconocimiento de la excelente actuación tanto dentro como fuera de los campos de juego".

El homenaje no quedará limitado al ámbito local. El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, confirmó a través de sus redes sociales que, tras un acuerdo con la Conmebol, la iniciativa también se implementará en los torneos continentales en los que participen clubes argentinos.

De esta manera, tanto en la Liga Profesional, el ascenso y las restantes competencias organizadas por la AFA, como en los compromisos internacionales de los equipos del país, habrá un reconocimiento especial para un seleccionado que volvió a ubicarse entre los mejores del mundo y que, más allá de la derrota en la final, recibió el respaldo y el agradecimiento de los hinchas argentinos por su campaña.