La obra del nuevo puente ingresará en una nueva etapa con la apertura de calle Mitre y el avance sobre 7 de Marzo

Por Santoomealdía



La obra del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe se prepara para ingresar en una nueva etapa. Según anticipó el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Hernán Palmich, los trabajos que se ejecutan sobre calle Mitre se encuentran en su tramo final y, si se cumplen las previsiones actuales, en aproximadamente dos semanas esa arteria quedará habilitada al tránsito, permitiendo el inicio de la intervención sobre Avenida 7 de Marzo hacia mediados de agosto.

El funcionario aclaró que el cronograma definitivo depende de Vialidad Provincial, organismo a cargo de la obra, aunque explicó que la planificación actual contempla habilitar Mitre para desviar la circulación y comenzar a trabajar sobre la mitad sur de la principal avenida de acceso a nuestra ciudad, una de las etapas más complejas de todo el proyecto.

Las definiciones fueron realizadas este martes durante una entrevista en el programa Qué temprano que arrancaste, por LT9, donde Palmich brindó precisiones sobre el estado de los trabajos urbanos vinculados a la construcción del nuevo puente. "Ya están cerrando básicamente lo que es la intervención sobre pavimentos", señaló al referirse a la obra sobre Mitre. Explicó que previamente se ejecutaron desagües pluviales, recambios de cañerías de agua potable y de la red cloacal, antes de avanzar con la repavimentación total del sector.

Respecto de la siguiente etapa, indicó que "de acá a un par de semanas" los pavimentos recientemente construidos podrían quedar habilitados para el tránsito y permitir el traslado del frente de obra hacia Avenida 7 de Marzo. En ese sentido, precisó que la planificación prevé que, una vez habilitada Mitre, se desvíe la circulación por esa calle para comenzar los trabajos sobre la mitad sur de Avenida 7 de Marzo.

Los trabajos en el estribo oeste del nuevo puente también muestran un importante grado de avance. (Crédito: STD)

"Estos son plazos a confirmar siempre por Vialidad Provincial", remarcó Palmich. No obstante, agregó que la expectativa es que para mediados de agosto pueda concretarse esa transición entre ambos frentes de obra.

El secretario también informó que la Municipalidad ya comenzó a trabajar con los primeros frentistas de la vereda sur de Avenida 7 de Marzo, con el objetivo de anticipar la información sobre el desarrollo de los trabajos y las modificaciones que se producirán en la circulación durante esa etapa.

Consultado sobre el avance general del puente, Palmich indicó que las tareas sobre el cauce principal del río Salado continúan con la ejecución de las fundaciones pendientes. Según explicó, actualmente se trabaja en la preparación del sector donde restan construir los últimos cinco pilotes correspondientes a las dos pilas ubicadas sobre el río, una etapa necesaria antes de avanzar con el montaje de la estructura central del viaducto.

Además, sostuvo que los plazos previstos para las intervenciones urbanas se vienen cumpliendo y recordó que el desarrollo integral de la obra depende principalmente del avance de la construcción del puente sobre el río, mientras que las tareas en los accesos de ambas ciudades se ajustan a ese cronograma general.