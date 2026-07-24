Balearon a un hombre en Villa Adelina Centro y permanece internado en estado delicado

Por Santotomealdía



Un hombre de 33 años fue baleado durante la madrugada de este viernes cuando se encontraba frente a su vivienda de calle Castelli al 4600, en el barrio Villa Adelina Centro. Tras recibir dos disparos, fue trasladado de urgencia al SAMCo de nuestra ciudad y posteriormente derivado al hospital José María Cullen, donde permanece internado en estado delicado.

La víctima fue identificada como Marcos José Bruno, quien, según las primeras actuaciones, había salido a la vereda para encender un cigarrillo cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta pasaron por el lugar. De acuerdo con la investigación, el acompañante extrajo un arma de fuego y efectuó los disparos antes de escapar junto al conductor.

Las detonaciones despertaron a la hermana de Bruno, quien salió de la vivienda y encontró al hombre herido. Sin esperar una ambulancia, lo trasladó en su automóvil hasta el Samco, mientras daba aviso de lo ocurrido a la Central de Emergencias 911.

Minutos después, efectivos policiales de Orden Público y de Cuerpos llegaron al lugar del ataque para realizar las primeras actuaciones. Los uniformados entrevistaron a vecinos en busca de testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, cuyas imágenes podrían aportar datos para identificar a los responsables.

En el Samco, el médico de guardia constató que Bruno presentaba dos heridas de arma de fuego sin orificio de salida: una en la zona paralumbar derecha y otra en el flanco izquierdo.

Tras recibir las primeras curaciones, el hombre fue derivado en ambulancia al hospital José María Cullen, donde ingresó al shock room para pacientes críticos. Durante la mañana de este viernes, el equipo médico evaluaba una intervención quirúrgica para extraer las ojivas que permanecían alojadas en su cuerpo.

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I y de la Policía de Investigaciones (PDI), que dieron intervención al fiscal de Homicidios de turno del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal dispuso relevar el estado de salud de la víctima, identificar posibles testigos, secuestrar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y realizar los peritajes criminalísticos correspondientes. Las tareas en la escena fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la PDI, mientras continúa la búsqueda de los autores del ataque.