La industria no logra recuperarse: la actividad cayó en junio y preocupa el nivel de producción

La actividad industrial volvió a mostrar signos de debilidad durante junio y registró una caída interanual cercana al 1,8%, según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA). En la comparación con mayo, la producción prácticamente no mostró variaciones, con un descenso desestacionalizado del 0,2%, lo que confirma el escenario de estancamiento que atraviesa el sector.

El informe de la UIA advierte que la industria continúa operando con un bajo nivel de actividad y que los indicadores adelantados muestran una evolución dispar entre los distintos rubros, aunque sin modificar el panorama general de crisis. Entre los sectores más comprometidos aparecen la construcción, la industria automotriz y la metalmecánica.

Uno de los rubros más afectados sigue siendo la construcción. Durante junio, los despachos de cemento retrocedieron un 2,7% respecto de mayo, mientras que el Índice Construya cayó otro 2%. Ambos indicadores permanecen muy por debajo de los niveles registrados en 2022.

La producción metalmecánica también registró una baja mensual del 0,3%, mientras que la producción de acero descendió 4,6%, sin lograr recuperar los niveles previos.

En tanto, la industria automotriz mostró una leve mejora mensual del 0,2%, aunque continúa siendo uno de los sectores más golpeados del año, con una caída acumulada del 18,3% respecto del mismo período de 2025.

Dentro del rubro alimentos y bebidas, el comportamiento fue heterogéneo. Mientras crecieron la producción de bebidas (4,2%) y la faena vacuna (5,3%), retrocedieron la producción láctea (-1,2%) y la molienda de oleaginosas (-0,6%).

Entre los pocos indicadores positivos, la UIA destacó un incremento del 1,4% en el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales y una suba del 9,4% en el patentamiento de maquinaria industrial, aunque este último indicador todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados en años anteriores.

El informe también mostró una mejora en el frente externo. Las exportaciones hacia Brasil crecieron un 15,6% mensual, mientras que la liquidación de divisas del complejo agroindustrial aumentó un 17,9%, aportando algunas señales favorables para la actividad económica.

Un escenario que prolonga la caída

Las estimaciones de la UIA se suman a los datos difundidos recientemente por el INDEC, que mostraron que la producción industrial cayó un 5,7% interanual en mayo, con 14 de los 16 sectores industriales registrando bajas frente al mismo mes del año anterior.

En ese contexto, la actividad industrial acumula una caída del 3,1% en los primeros cinco meses de 2026 y se ubica 10% por debajo de los niveles registrados en 2022, reflejando las dificultades que enfrenta el sector para recuperar el nivel de producción.