Los incendios forestales siguen fuera de control en Europa: miles de evacuados en Francia, España y Portugal

Los incendios forestales continúan afectando a gran parte de Europa, donde Francia, España y Portugal mantienen importantes operativos para combatir las llamas. Aunque el megaincendio registrado en las cercanías de Burdeos logró estabilizarse, más de 390.000 personas permanecen evacuadas o confinadas en distintos puntos de los tres países.

La situación más crítica se registra en España, donde el incendio declarado en Burgohondo es considerado el más devastador desde que existen registros. En Francia preocupa la llegada de una nueva ola de calor, mientras que Portugal combate seis focos activos, uno de ellos muy próximo a la frontera española.

Francia mantiene estabilizado el incendio en Burdeos

Las autoridades francesas informaron que el incendio en el departamento de Gironda, cerca de Burdeos, no avanzó durante la noche, aunque la situación continúa siendo considerada desfavorable.

Las llamas arrasaron unas 42.000 hectáreas y mantienen movilizados a 2.500 bomberos, 1.700 policías y gendarmes, 1.500 militares, además de voluntarios y productores rurales que colaboran en las tareas de apoyo.

También trabajan en la zona 18 aeronaves destinadas al lanzamiento de agua y líquido retardante.

Pese a la estabilización del incendio, unas 220.000 personas continúan evacuadas y las autoridades descartaron un regreso inmediato a sus hogares debido a las altas temperaturas previstas para los próximos días, que podrían alcanzar los 40 grados en el sudoeste francés.

En ese contexto, el presidente Emmanuel Macron viajó a la zona afectada para seguir de cerca el operativo.

España enfrenta el incendio más devastador de su historia

España continúa luchando contra varios focos de incendio, aunque el más grave es el iniciado el miércoles pasado en Burgohondo, provincia de Ávila.

El incendio lleva cinco días activo, afecta un perímetro de 160 kilómetros y obligó a evacuar 40.000 personas en dieciséis municipios.

En total, más de 170.000 personas permanecen evacuadas o confinadas por distintos incendios que afectan a las provincias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón.

En la Comunidad de Madrid se contabilizan 13 localidades evacuadas y cuatro confinadas, mientras que el incendio de Vall d'Uixó, en Castellón, ya quemó 7.500 hectáreas, aunque dejó de estar fuera de la capacidad de control de los equipos de emergencia.

Portugal combate seis focos activos

En Portugal continúan activos seis incendios forestales, entre ellos uno localizado en la región de Bragança, cerca de la frontera con España.

Las autoridades portuguesas advirtieron que existe riesgo de propagación hacia territorio español, por lo que ambos países coordinan las tareas de combate.

Otros dos focos que generan preocupación se encuentran en las regiones de Guarda y Santarém, donde trabajan cientos de bomberos con apoyo de medios terrestres y aéreos.

En varias zonas montañosas, las tareas de extinción se ven dificultadas debido a la imposibilidad de acceder con vehículos, lo que obliga a concentrar los esfuerzos desde el aire.