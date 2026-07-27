El canciller de Brasil cruzó a Milei: "Fue una provocación sin precedentes"

La tensión diplomática entre Brasil y Argentina continúa en aumento tras el discurso que Javier Milei pronunció el sábado en San Pablo. El canciller brasileño, Mauro Vieira, calificó las declaraciones del mandatario argentino como "una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales", mientras que la Cancillería brasileña comenzó a evaluar los pasos a seguir tras convocar a consultas a su embajador en Buenos Aires.

El diplomático Julio Glinternick Bitelli llegó este lunes a Brasilia para reunirse con Vieira, luego de haber sido llamado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a raíz de la crisis desatada por las expresiones de Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto de campaña del senador opositor Flávio Bolsonaro.

En declaraciones a Infobae, Vieira sostuvo que el viaje del presidente argentino fue de carácter privado y cuestionó el contenido de su discurso. "Vino a Brasil para participar de un evento partidario y sus declaraciones fueron agresivas", afirmó el canciller, quien consideró que el mensaje representó "una intromisión en asuntos internos" y una ofensa no solo hacia Lula, sino también "al Poder Judicial, a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño".

Para el jefe de Itamaraty, lo ocurrido el fin de semana marcó un hecho inédito en la relación entre ambos países. "Fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar", expresó.

Vieira también dejó un mensaje dirigido al espacio político que respalda a Milei y reiteró la postura del gobierno brasileño frente a las críticas. "No nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil", sostuvo.

Si bien la reunión entre Vieira y el embajador brasileño ya estaba prevista para este lunes, las autoridades adelantaron que no habrá definiciones inmediatas sobre eventuales medidas contra Argentina. Desde Itamaraty señalaron que se tomarán al menos 48 horas antes de resolver los próximos pasos diplomáticos.

La demora responde a la agenda internacional del gobierno brasileño. Este lunes, Brasil recibió la visita oficial del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, mientras que el martes una delegación encabezada por Vieira participará de la asunción presidencial de Keiko Fujimori en Perú. Por ese motivo, las autoridades estiman que recién el miércoles podrían conocerse novedades sobre la respuesta oficial de Brasil al conflicto diplomático.