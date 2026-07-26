Sin anuncios, Milei defendió su política para el campo en la apertura de La Rural

El presidente Javier Milei encabezó este domingo la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde realizó una férrea defensa de la política económica de su gobierno hacia el sector agropecuario. Aunque existían expectativas por posibles anuncios, el mandatario no anunció nuevas medidas y centró su discurso en destacar las decisiones adoptadas desde el inicio de su gestión.

Durante su exposición, Milei aseguró que "se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos", reivindicó la eliminación del cepo cambiario y sostuvo que el Gobierno continuará avanzando en un esquema de mayor libertad económica para la producción agropecuaria.

En el inicio de su mensaje, el Presidente definió al campo como un sector clave para el desarrollo del país y elogió el aporte de los productores. "Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país", afirmó.

A lo largo de su discurso, repasó distintas medidas implementadas por su administración, entre ellas la eliminación del cepo cambiario, la reducción de aranceles para insumos y maquinaria, la apertura de mercados y la baja de retenciones aplicada durante su gestión.

En ese contexto, calificó al cepo como "el robo más grande que sufría el mercado" y aseguró que esa política perjudicaba especialmente al sector agropecuario. "El maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos. Vaya que es bueno eliminarlo", expresó.

Milei también cuestionó las políticas aplicadas por gobiernos anteriores y sostuvo que durante años "se atacó a la gallina de los huevos de oro". Según planteó, el campo estuvo "exprimido, atado de pies y manos" y aseguró que esa etapa "la estamos dando vuelta para siempre".

Además, afirmó que el Gobierno trabaja para eliminar las trabas que, según su visión, afectaron históricamente al sector. "Nuestra única labor en todo esto es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible", señaló.

Antes del discurso presidencial, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, reclamó que las retenciones sean eliminadas de manera definitiva mediante una ley. Si bien reconoció medidas impulsadas por la actual gestión, también advirtió sobre el peso de los impuestos provinciales y las tasas municipales sobre la actividad.

La presencia de Milei en la tradicional muestra agropecuaria se produjo en un contexto de expectativas por eventuales anuncios económicos para el sector. Sin embargo, el acto concluyó sin nuevas medidas y con un mensaje centrado en defender el rumbo económico del Gobierno y reafirmar su respaldo al campo.