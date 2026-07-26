Colapinto terminó 15° en Hungría y se fue al receso sin sumar puntos

Franco Colapinto finalizó 15° este domingo en el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1, y cerró la primera parte de la temporada sin poder sumar puntos antes del receso de la categoría.

El piloto argentino había largado desde la 13ª posición, pero no logró aprovechar la largada para avanzar en el clasificador. Con el correr de las vueltas perdió terreno y terminó una carrera complicada para Alpine, que tampoco consiguió un buen resultado con Pierre Gasly.

Tras la partida, Colapinto cayó rápidamente al 14° puesto y luego al 15°, ubicación en la que ingresó a realizar su primera parada en boxes para cambiar neumáticos.

En el tramo final de la competencia consiguió recuperar momentáneamente una posición y volvió a ubicarse 14° cuando restaban diez vueltas para el final. Sin embargo, volvió a ser superado y terminó cruzando la bandera a cuadros en el 15° lugar, lejos de la zona de puntos.

El rendimiento de Alpine volvió a quedar por debajo de las expectativas. Mientras Pierre Gasly apenas pudo sostener su posición de partida, Colapinto perdió dos lugares respecto de la largada y ambos autos finalizaron fuera de los diez primeros.

La victoria quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren), quien consiguió su primer triunfo de la temporada. El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).