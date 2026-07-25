Milei cargó con dureza contra Lula en Brasil y desató fuertes críticas

El presidente Javier Milei desembarcó este sábado en Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y protagonizó un encendido discurso cargado de críticas hacia el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el juez Alexandre de Moraes. Sus declaraciones generaron un fuerte rechazo por parte de dirigentes del oficialismo brasileño y de autoridades del Poder Judicial, que las calificaron como una injerencia en asuntos internos del país vecino.

El mandatario argentino participó de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), donde fue presentado oficialmente Flávio Bolsonaro como candidato para las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre. Desde el escenario, Milei cuestionó duramente a Lula y al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), al que vinculó con políticas que, según afirmó, conducen al “totalitarismo”.

Durante su intervención, el jefe de Estado argentino sostuvo que Brasil enfrenta actualmente un “Riesgo Lula” similar al que, según él, representó el kirchnerismo en Argentina. Además, pidió respaldar a Flávio Bolsonaro para “frenar a la basura socialista” y lanzó duras referencias contra el presidente brasileño, a quien aludió con expresiones como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”.

Otro de los momentos más polémicos se produjo cuando se refirió al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien le impidió visitar al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario. “La basura calva no me permitió ver a mi amigo, injustamente encarcelado”, expresó Milei.

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción en Brasil. El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, consideró que los dichos del mandatario argentino fueron “inadmisibles” y aseguró que “no están a la altura del cargo que ocupa”.

“Es inaceptable que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija de manera irrespetuosa a sus poderes constituidos”, afirmó Silva, quien además sostuvo que Milei debería dedicar sus esfuerzos a resolver los problemas de Argentina en lugar de intervenir en la política brasileña.

Las críticas también llegaron desde el máximo tribunal brasileño. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, calificó como “irrespetuosas” las expresiones dirigidas a un integrante de la Corte y defendió la independencia del Poder Judicial.

En un comunicado oficial, Fachin remarcó que los cuestionamientos realizados por Milei apuntaron contra una decisión judicial adoptada conforme a la Constitución y las leyes brasileñas. Además, sostuvo que ese tipo de manifestaciones resultan incompatibles con la convivencia institucional y con las relaciones entre Estados.

La visita de Milei se produjo en un contexto de fuerte tensión diplomática entre ambos gobiernos. Desde el entorno de Lula ya habían anticipado preocupación por la participación del presidente argentino en un acto partidario de la oposición, al considerar que representaba una señal de respaldo explícito a uno de los principales rivales electorales del mandatario brasileño.

Las repercusiones también alcanzaron al ámbito político. Diversos dirigentes oficialistas cuestionaron el tono utilizado por Milei y defendieron la vigencia de las instituciones brasileñas, mientras que referentes cercanos al bolsonarismo celebraron el apoyo expresado por el presidente argentino durante el acto.

De esta manera, la visita de Milei a Brasil no solo quedó marcada por su respaldo a Flávio Bolsonaro, sino también por un discurso que profundizó las diferencias con el gobierno de Lula y generó un nuevo capítulo de tensión entre ambos países.