El fuego no da tregua en España y Francia: ya evacuaron a casi 270.000 personas

El avance de los incendios forestales en España y Francia ya obligó a evacuar a casi 270.000 personas, mientras ambos gobiernos intensifican los operativos para intentar contener las llamas que afectan amplias zonas de ambos países. Bomberos, militares, aeronaves y equipos de emergencia trabajan sin descanso frente a un escenario que las autoridades califican como excepcional.

De acuerdo con los últimos balances oficiales, Francia concentra la mayor cantidad de evacuados. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que 167.000 personas debieron abandonar sus hogares en la región de Gironda, mientras que otras 30.000 fueron desalojadas en Las Landas.

En España, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmó la evacuación de 25.000 personas en la capital, cifra que eleva a 70.000 el total de desplazados en el país como consecuencia de los incendios.

Las escenas de desesperación se multiplican en las zonas afectadas. Muchos vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas en cuestión de minutos mientras las llamas avanzaban sin control.

"Si no huís y tratás de enfrentarte a ello, te devora", relató Ecologio Cabrera, un jubilado de 86 años que fue evacuado de su vivienda en el oeste de Madrid y trasladado a un centro de asistencia junto a cientos de personas.

Otro vecino, Enrique Martín, contó que escapó cuando observó una enorme pared de fuego acercarse a su casa. "Tuve que salir corriendo. Si me hubiera demorado cinco minutos más, nos habría arrasado", aseguró desde un refugio.

En Francia, Laurent Moretti, residente de la localidad de Arès, describió la situación como "impresionante e incluso aterradora", mientras que María Lalanne, de 90 años, reconoció que abandonó su vivienda sin siquiera poder llevarse sus lentes ni su audífono.

Pese a la magnitud del desastre, no se reportaron víctimas fatales en ninguno de los dos países, aunque decenas de bomberos franceses resultaron heridos durante las tareas de combate contra el fuego.

Grandes operativos para contener las llamas

Ante la gravedad de la situación, Francia desplegó un amplio operativo de emergencia. El Gobierno movilizó cientos de soldados, reforzó las dotaciones de bomberos y anunció la incorporación de un avión militar A400M adaptado para lanzar retardante de fuego, además de distribuir 1,5 millones de mascarillas para proteger a la población del humo.

Las autoridades también ordenaron nuevas evacuaciones en localidades cercanas a Burdeos, mientras continúan construyendo cortafuegos y utilizando retardantes para impedir que las llamas alcancen zonas urbanas.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, calificó los incendios como "sin precedentes" y advirtió que el fuego alcanzó tal intensidad que incluso genera sus propios vientos, dificultando aún más las tareas de extinción.

En España, los equipos de emergencia explicaron que la velocidad de propagación de los incendios impidió combatirlos directamente en varios frentes. No obstante, la disminución del viento y el descenso de las temperaturas registrados durante las últimas horas abrieron una ventana de oportunidad para intentar estabilizar la situación.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó que unas 130.000 hectáreas de bosques ya fueron arrasadas por los incendios en lo que va del año, una cifra que supera ampliamente el promedio registrado durante la última década.

Ayuda internacional

La magnitud de la emergencia también motivó la colaboración de otros países europeos.

Italia envió dos aviones Canadair para combatir los incendios en España, mientras que Grecia, Portugal y Países Bajos también aportaron aeronaves especializadas.

Por su parte, Francia recibirá aviones cisterna procedentes de Croacia y Portugal, además de helicópteros Black Hawk enviados por Chequia y Eslovaquia, que reforzarán las tareas de combate contra los incendios forestales.