Con el Paso Cristo Redentor cerrado hace 10 días, activan un plan para asistir a los camioneros varados

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado desde hace 10 días debido al intenso temporal de nieve que afecta a la cordillera de los Andes, situación que dejó más de 1.500 camiones varados a ambos lados del corredor bioceánico. Frente a este escenario, el Gobierno de Mendoza puso en marcha un operativo especial para contener a los transportistas y organizar el tránsito una vez que se autorice la reapertura del cruce hacia Chile.

La provincia activó el protocolo de contención para transporte pesado, un mecanismo previsto para los casos en que el paso permanece interrumpido durante más de 72 horas. El objetivo es evitar el colapso de la Ruta Nacional 7 y ordenar la circulación de los vehículos de carga internacional cuando mejoren las condiciones climáticas.

De acuerdo con el último relevamiento oficial, 1.550 camiones permanecen detenidos en distintos puntos estratégicos. De ese total, 580 se encuentran en la zona de alta montaña, distribuidos entre Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI) y estaciones de servicio. Otros 70 permanecen en Red Mercosur, mientras que cerca de 900 fueron derivados a paradores del llano, entre Eloy Guerrero y La Paz.

Las autoridades explicaron que el protocolo alcanza únicamente a los camiones de carga internacional, por lo que los vehículos pertenecientes a empresas con base en Mendoza fueron enviados a sus depósitos para liberar espacios destinados al operativo.

Durante la espera, el Gobierno provincial habilitó sectores con servicios sanitarios, agua potable y condiciones básicas de higiene para los choferes. Además, el dispositivo cuenta con la participación de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, Defensa Civil y el Ministerio de Salud, organismos encargados de coordinar la seguridad y la asistencia médica.

El plan también contempla cómo será la salida escalonada de los camiones cuando el corredor vuelva a habilitarse. Para ello se instalarán zonas de contención o "pulmones" sobre la Ruta Nacional 7, ubicadas en el acceso a la Refinería de Luján de Cuyo y en la intersección con la Ruta Provincial 84. Estos espacios tendrán capacidad para albergar alrededor de 700 camiones y permitirán liberar el tránsito de manera progresiva hacia la alta montaña.

Aun cuando el paso sea reabierto, las autoridades estiman que serán necesarios entre cinco y seis días para normalizar la circulación, debido al gran número de vehículos acumulados y a las restricciones del horario de invierno, que limita el tránsito a unas 12 horas diarias.

En condiciones normales, el corredor permite el cruce de entre 500 y 600 camiones por día, aunque el pronóstico meteorológico anticipa que las nevadas continuarán al menos hasta el jueves 6 de agosto, por lo que todavía no existe una fecha confirmada para la reapertura.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad advirtieron además que, una vez restablecida la circulación, los conductores deberán transitar por sectores con grandes paredones de nieve y tramos sin banquinas, condiciones que exigirán extremar las medidas de precaución.

Mientras tanto, las alternativas para el transporte internacional siguen siendo limitadas. El Paso Pino Hachado, en Neuquén, había sido reabierto el viernes, pero volvió a cerrar por las condiciones climáticas, por lo que actualmente solo permanece habilitado el Paso Huaum, que conecta San Martín de los Andes con la ciudad chilena de Panguipulli.