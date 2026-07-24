Unión mostró carácter y remontó el partido, pero Platense se lo empató sobre el final

Por Santotomealdía



Unión sumó un punto en su estreno en el Torneo Clausura al igualar 2 a 2 frente a Platense en Vicente López, en un encuentro cambiante y de alto voltaje. El equipo de Leonardo Madelón, integrado por varios juveniles debido a las inhibiciones que le impiden utilizar a los refuerzos, mostró personalidad para revertir un resultado adverso, aunque terminó resignando la victoria cerca del cierre.

Después de comenzar en desventaja por un gol en contra de Tomás Fagioli, el conjunto rojiblanco reaccionó en el segundo tiempo y dio vuelta el marcador gracias a los tantos de Juan Ludueña y Cristian Tarragona, de penal. Sin embargo, cuando parecía quedarse con los tres puntos, Merlini estableció el 2 a 2 definitivo en una acción con intervención del VAR.

En el inicio del partido, Platense asumió el protagonismo con mayor tenencia de la pelota, mientras Unión apostó a esperar en su campo con un esquema 4-4-2. Pese a ello, la primera situación clara fue para el conjunto santafesino, cuando Tarragona quedó mano a mano, pero el arquero local respondió con una gran atajada.

Con el correr de los minutos, el "Calamar" encontró espacios por el sector izquierdo de la defensa rojiblanca y a los 23 minutos logró abrir el marcador. Tras una jugada que dejó dudas por un supuesto empujón sobre un defensor de Unión, Tomás Fagioli terminó desviando la pelota hacia su propio arco y marcó el 1 a 0, sin que hubiera revisión del VAR.

Lejos de sentir el golpe, el equipo de Madelón fue creciendo. Misael Aguirre generó peligro con una acción individual y luego Lautaro Vargas estuvo muy cerca del empate con un remate que volvió a encontrar una gran respuesta del arquero de Platense, quien se transformó en una de las figuras de la primera etapa. Antes del descanso, Aguirre también probó desde afuera y Unión ya merecía la igualdad.

En el complemento, el conjunto rojiblanco adelantó sus líneas en busca del empate. Sin encontrar precisión en los primeros minutos, Madelón apostó por la juventud e hizo ingresar a Valentín Cerrudo y Santino Vera, quienes tuvieron su debut oficial.

La apuesta dio resultado. A los 20 minutos, Cerrudo estuvo muy cerca del empate, aunque definió sin la potencia necesaria. Seis minutos más tarde llegó el premio para Unión: Juan Ludueña ganó de cabeza dentro del área y estampó el 1 a 1, desatando el festejo de un equipo sostenido por una base de juveniles.

El impulso anímico continuó y, a los 33 minutos, un penal cometido sobre Cerrudo le permitió a Cristian Tarragona convertir el 2 a 1 y concretar una remontada que parecía encaminar a Unión hacia un triunfo muy valioso en su estreno.

Sin embargo, cuando el partido ingresaba en el tramo final, Merlini marcó el empate para Platense. La acción fue convalidada tras la revisión del VAR, sellando el 2 a 2 definitivo.

De esta manera, Unión dejó una imagen positiva por su reacción y el rendimiento de varios juveniles, aunque se quedó con la sensación de haber dejado escapar una victoria que tuvo en sus manos en el debut del Torneo Clausura.