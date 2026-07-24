Allanaron una vivienda en barrio Las Vegas y secuestraron un arma de fabricación casera

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en una vivienda de barrio Las Vegas, en el marco de una investigación por un presunto caso de violencia de género. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un arma de fuego de fabricación casera y una campera deportiva que será incorporada como evidencia en la causa.

La medida fue ordenada por la Justicia en el marco de una investigación que incluye los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género, en una causa que involucra a un menor de edad.

Durante la requisa del inmueble, los investigadores encontraron un arma de fabricación casera y una prenda de vestir considerada de interés para el avance de la investigación, por lo que ambos elementos fueron secuestrados.

Los resultados del operativo fueron informados a la fiscal Ana Laura Gioria, de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), quien dispuso el secuestro formal de los elementos hallados para continuar con las actuaciones judiciales.

Una vez finalizado el procedimiento, el inmueble fue restituido a un familiar que se encontraba en el lugar, conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes.