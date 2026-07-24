Le dieron el alta al hombre que había sido baleado frente a su casa en Villa Adelina Centro

Marcos José Bruno, el hombre de 33 años que había sido baleado durante la madrugada del viernes frente a su vivienda en barrio Villa Adelina Centro, recibió el alta médica luego de permanecer internado en el hospital José María Cullen. De esta manera, dejó atrás el cuadro delicado que había motivado su derivación desde el SAMCo de Santo Tomé.

Bruno había resultado herido por dos disparos de arma de fuego cuando se encontraba frente a su domicilio de calle Castelli al 4600. De acuerdo con la investigación, dos personas que se movilizaban en una motocicleta pasaron por el lugar y el acompañante abrió fuego antes de escapar junto al conductor.

Tras el ataque, fue asistido por su hermana, quien lo trasladó en un vehículo particular hasta el SAMCo de Santo Tomé. Allí recibió las primeras curaciones y luego fue derivado al hospital José María Cullen, donde ingresó al área de pacientes críticos debido a las lesiones sufridas.

En un primer momento, los médicos evaluaban la posibilidad de practicar una intervención quirúrgica para extraer las ojivas alojadas en su cuerpo. Sin embargo, con el correr de las horas su evolución fue favorable y finalmente recibió el alta médica.

La investigación del ataque continúa en manos del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó diversas medidas para identificar a los responsables. Entre ellas, el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, la toma de testimonios y los peritajes realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en la escena del hecho.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas y la pesquisa continúa para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los autores de la balacera.