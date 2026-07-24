Sociedad — 24.07.2026 —
Cambios en las paradas de colectivos en la Avenida 7 de Marzo por las obras del nuevo puente
Ya se encuentran vigentes y responden al avance de los trabajos en la cabecera local. Quedaron anuladas las paradas de Mariano Candioti, mientras que la de Falucho es la última habilitada en dirección hacia Santa Fe, y la de Salta la primera en el sentido hacia nuestra ciudad.
La Municipalidad informó que, debido al avance de las obras correspondientes a la primera etapa de la cabecera local del nuevo puente Santo Tomé–Santa Fe, se modificaron algunas paradas de colectivos sobre la avenida 7 de Marzo. Los cambios ya se encuentran vigentes y afectan a los distintos ramales de la Línea C que circulan en ambos sentidos.
En la dirección Santo Tomé–Santa Fe, la última parada habilitada será la ubicada en la intersección de avenida 7 de Marzo y Falucho, mientras que en el sentido Santa Fe–Santo Tomé, la primera parada habilitada pasó a ser la de avenida 7 de Marzo y Salta.
Como parte de esta reorganización del recorrido, quedaron anuladas las paradas ubicadas a la altura de calle Mariano Candioti, tanto para los colectivos que se dirigen hacia la capital provincial como para aquellos que ingresan a nuestra ciudad.
Desde el municipio señalaron que las modificaciones responden al avance de los trabajos vinculados a la construcción de la cabecera del nuevo puente, una obra que implicará cambios progresivos en la circulación y en la infraestructura local.
Por ese motivo, se recomienda a los usuarios del transporte público prestar atención a la nueva ubicación de las paradas y prever estos cambios al momento de planificar sus viajes, especialmente durante el desarrollo de las tareas previstas en la zona.