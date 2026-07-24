La Municipalidad lanzó una nueva convocatoria para el Curso de Gestión Empresarial

Por Santotomealdía



La Municipalidad informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición del Curso de Gestión Empresarial, una propuesta de capacitación gratuita destinada a quienes deseen transformar una idea en un emprendimiento o fortalecer un proyecto ya iniciado.

Según indicó el Municipio, el curso se desarrollará durante agosto y septiembre, contará con cuatro clases de tres horas cada una y ofrecerá herramientas vinculadas a la planificación, la comercialización y la gestión de un negocio. Los días y horarios se coordinarán una vez realizada la inscripción.

De acuerdo con la información oficial, la capacitación está orientada a brindar conocimientos prácticos para emprender con una visión empresarial, abordando aspectos como emprendedurismo, marketing, comercialización y análisis de costos.

Entre los contenidos previstos se incluyen conceptos relacionados con el perfil emprendedor, herramientas de autodiagnóstico, análisis FODA, estudio de mercado, identificación de clientes y proveedores, marketing digital, segmentación del público, estrategias de publicidad y ventas online.

Además, el curso contempla un módulo dedicado a la rentabilidad, en el que se trabajarán temas como la fijación de precios, los costos fijos y variables, el punto de equilibrio y distintas estrategias para consolidar un emprendimiento sostenible.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial en la Dirección de Producción, ubicada en Macia 1933, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30, o realizar consultas y solicitar información a través de WhatsApp al 342 447 3786.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa busca acompañar a quienes desean iniciar o consolidar un emprendimiento mediante una propuesta de formación gratuita orientada al desarrollo de proyectos con mayor planificación y sostenibilidad.