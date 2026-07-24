Trump reactiva la guerra comercial: nuevos aranceles para 60 países, incluida la Argentina

Estados Unidos aplicará desde este viernes nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones provenientes de 60 socios comerciales, entre ellos Argentina, que quedará alcanzada por la tasa mínima del 10%. La medida fue anunciada por el gobierno de Donald Trump y afectará a países que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses.

La decisión fue comunicada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pocas horas antes del vencimiento del esquema temporal de gravámenes del 10% que la administración republicana había implementado durante los últimos cinco meses.

Los nuevos aranceles entrarán en vigencia a las 0 de este viernes y estarán respaldados por el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. Según explicó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la medida responde a que los países alcanzados "no han impuesto ni aplicado eficazmente la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso".

Greer sostuvo que la decisión busca reforzar las políticas estadounidenses contra esa práctica. "El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales", afirmó el funcionario, al tiempo que reclamó que los socios comerciales adopten medidas similares.

Más allá del argumento oficial, la medida se interpreta también como un nuevo capítulo en la política comercial impulsada por Washington, con especial atención sobre las cadenas de suministro vinculadas a China, principal rival económico de Estados Unidos.

En el caso de Argentina, el gravamen será del 10%, al igual que para otros países como Canadá, México, Reino Unido, India, Indonesia, Malasia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Pakistán y Bangladesh, entre otros. En tanto, productos provenientes de China y de otros países investigados quedarán alcanzados por el arancel máximo del 12,5%, mientras que determinadas mercancías de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza también estarán sujetas a esos nuevos valores.

La normativa contempla, además, excepciones para determinados productos. En el caso argentino, algunos bienes quedarán excluidos con el objetivo de incentivar el cumplimiento de los compromisos vinculados a la prohibición del trabajo forzoso, según indicó la USTR.

También estarán exceptuadas materias primas consideradas estratégicas, productos cuya aplicación de aranceles pueda generar problemas de abastecimiento en Estados Unidos, así como el acero, el aluminio, los automóviles y las autopartes, que continuarán bajo el régimen específico previsto en la Sección 232 de la legislación comercial estadounidense.

La decisión se suma a otras medidas adoptadas recientemente por la administración Trump, entre ellas aranceles del 50% para diversos productos de Canadá y un gravamen del 25% sobre una amplia gama de importaciones provenientes de Brasil, en el marco de una nueva ofensiva comercial impulsada por la Casa Blanca.