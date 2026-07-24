SADOP rechazó la propuesta salarial del Gobierno y cuestionó la falta de continuidad de la negociación

Por Santotomealdía



SADOP rechazó este viernes la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe en el marco de la paritaria docente. Según informó el gremio, el 80% de los afiliados votó por el rechazo, mientras que el 20% restante se pronunció por aceptarla en disconformidad.

La definición se conoció un día después de que UPCN y ATE aceptaran la oferta salarial para los trabajadores de la administración central, aunque se trata de negociaciones paritarias independientes con escalas salariales diferentes. Ahora resta conocer la resolución de AMSAFE, prevista para este mediodía.

Al dar a conocer el resultado de la consulta, el secretario general de SADOP Santa Fe, Pedro Bayúgar, sostuvo que la propuesta "no es suficiente" y explicó que incluso quienes optaron por la aceptación lo hicieron "en disconformidad", debido a que consideran insuficiente la oferta y porque no quedó establecida una instancia de continuidad de la negociación.

El dirigente afirmó que el rechazo responde, entre otros motivos, a que la propuesta "no reconoce el arrastre de la pérdida del poder adquisitivo" y señaló que el acta paritaria no fija cómo continuaría la discusión salarial en caso de no alcanzarse un acuerdo.

Pedro Bayúgar, durante la conferencia de prensa de este viernes. (Crédito: STD)

Bayúgar también manifestó su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno provincial disponga el aumento por decreto. "El temor de que se establezca por decreto es un temor cierto y concreto", sostuvo, y agregó que esa sería "una forma bastante negativa de terminar con la negociación", ya que, según indicó, cuando no existe acuerdo las partes deberían continuar dialogando.

En ese escenario, indicó que el Consejo Directivo de SADOP quedó facultado para definir medidas gremiales, siempre dentro del marco legal. Entre las alternativas mencionó radios abiertas, marchas de antorchas y otras manifestaciones públicas, con el objetivo de expresar el descontento de los docentes frente a la propuesta oficial.

Consultado sobre las diferencias con los gremios estatales que aceptaron la oferta, Bayúgar sostuvo que las escalas salariales del sector docente son distintas a las de la administración central. En ese sentido, reclamó una recomposición del salario inicial docente y un plan que permita recuperar, de manera gradual, el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Además, cuestionó que la inflación sea utilizada como única referencia para la actualización de los salarios. Según explicó, el gremio nunca acordó que ese indicador fuera la pauta para la recomposición salarial y planteó la necesidad de discutir una recuperación más amplia de los ingresos docentes.