Unión pone primera: debuta en el Clausura visitando a Platense

Unión pondrá en marcha este viernes su participación en el Torneo Clausura cuando visite a Platense por la primera fecha de la Zona A. El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Sebastián Martínez, Salomé Di Iorio a cargo del VAR y transmisión de TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón afrontará el debut con una dificultad importante: no podrá contar con ninguno de los refuerzos incorporados en este mercado de pases debido a las inhibiciones que pesan sobre el club por deudas aún pendientes ante la FIFA.

Las obligaciones económicas con Juventud Las Piedras, por el pase de Maizon Rodríguez, y con Sol de América, por Fernando Díaz, continúan sin resolverse, lo que impide la habilitación de los nuevos futbolistas para este compromiso.

Aunque Juan de Dios Pintado, Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale y Eric Ramírez fueron incluidos en la lista de convocados, ninguno de ellos podrá ser utilizado. El único de los cinco refuerzos que ni siquiera integró la delegación fue Joaquín Mosqueira.

La situación también afecta a Maizon Rodríguez, quien tampoco podrá estar disponible, por lo que Madelón deberá recurrir a futbolistas surgidos de las divisiones inferiores para completar la formación inicial.

Entre ellos aparece Tomás Fagioli, quien tendría la oportunidad de debutar oficialmente en Primera División. Además, Lucas Ayala se perfila para ocupar el lateral izquierdo tras la salida de Mateo Del Blanco, mientras que Emilio Giaccone acompañaría a Lucas Menossi en la mitad de la cancha.

Por el sector izquierdo, el entrenador mantiene la duda entre Brahian Cuello y Santiago Grella, mientras que en ataque Misael Aguirre sería el acompañante de Cristian Tarragona, teniendo en cuenta que Marcelo Estigarribia continúa recuperándose de una lesión en el tobillo.

El conjunto rojiblanco también iniciará el campeonato con varias bajas respecto del plantel que disputó el Torneo Apertura. Además de Del Blanco, emigraron Rafael Profini, transferido al Kharkiv de Ucrania, y Mauro Pittón, quien continuará su carrera en el Tenerife de España.

Del otro lado estará Platense, que buscará comenzar el certamen con una victoria ante su público.

Probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Brahian Cuello o Santiago Grella; Misael Aguirre y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.