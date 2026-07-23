AMSAFE y SADOP anunciarán este viernes su postura frente a la oferta del Gobierno

Por Santotomealdía



AMSAFE y SADOP darán a conocer este viernes la decisión de sus afiliados sobre la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de la paritaria docente. Tras las instancias de debate y votación desarrolladas en las últimas horas, ambos gremios anunciarán oficialmente si aceptan o rechazan la oferta.

La definición llegará luego de que las bases analizaran la propuesta presentada por el Ejecutivo para el segundo semestre del año. En el caso de AMSAFE, las mociones definidas en las principales delegaciones proponían rechazar la oferta, mientras que SADOP también sometió la propuesta a consideración de sus afiliados en las escuelas.

AMSAFE informó que la resolución de su Asamblea Provincial será comunicada en una conferencia de prensa convocada para las 12, en la sede provincial del gremio, ubicada en Rivadavia 3279 de la ciudad de Santa Fe. Allí, el secretario general Rodrigo Alonso dará a conocer la posición adoptada por la organización frente a la oferta salarial.

Por su parte, SADOP convocó a los medios para las 10 en su sede de Tucumán 2957, donde difundirá el resultado de la votación realizada entre sus afiliados. Desde el gremio indicaron que, luego de la reunión en la que se explicaron los alcances de la propuesta oficial, los docentes debatieron durante las últimas horas en cada establecimiento educativo la aceptación o el rechazo de la misma.

La propuesta salarial del Gobierno fue presentada durante la reunión paritaria del martes e incluye incrementos escalonados entre julio y diciembre, además de mínimos garantizados, el Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid) y medidas específicas para determinados cargos.

Con la definición que adopten este viernes AMSAFE y SADOP, quedará establecida la respuesta de los dos principales gremios docentes de la provincia a la oferta salarial presentada por el Ejecutivo.