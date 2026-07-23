SIPRUS: "La oferta salarial es menor que la del resto de las paritarias"

Por Santotomealdía



El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS) cuestionó la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en la paritaria de Salud y la calificó como "insuficiente". El presidente del gremio, Jerónimo Ainsuain, sostuvo que el ofrecimiento representa un porcentaje de aumento inferior al acordado en otras negociaciones paritarias y adelantó que, si la oferta es rechazada por los afiliados, no se descartan medidas de fuerza.

En declaraciones a Radio Nova 97.5, Ainsuain explicó que la propuesta será sometida a votación hasta el sábado al mediodía y que ese mismo día se dará a conocer la decisión del gremio. Además, señaló que entre las alternativas que analizarán los profesionales figuran el rechazo de la oferta acompañado por jornadas de protesta o paros.

El dirigente afirmó que, durante el primer semestre, los profesionales de la salud habían recibido mejoras en algunos adicionales específicos que, según indicó, permitieron recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Sin embargo, sostuvo que en la nueva propuesta "no solo no se ve reflejado ese reconocimiento, sino que el porcentaje fue menor".

En ese sentido, aseguró que los profesionales con salarios más bajos alcanzarían un incremento cercano al 12 % hacia fin de año, mientras que, según expresó, otras paritarias cerraron con aumentos de al menos el 15 % para las categorías iniciales.

Ainsuain recordó además que SIPRUS viene reclamando un salario inicial de 3 millones de pesos, al considerar que ese monto debería reflejar la formación, las especializaciones y la responsabilidad que asumen los profesionales de la salud. Según detalló, el salario inicial actual ronda entre 1.580.000 y 1.600.000 pesos, por lo que, de aceptarse la propuesta oficial, alcanzaría aproximadamente 1.800.000 pesos en diciembre.

"Un profesional estudió por lo menos diez años, se capacitó, hizo especializaciones y hoy atiende problemas muy complejos en un sistema de salud en crisis", sostuvo el dirigente, quien también mencionó el aumento de problemáticas como la tuberculosis, el consumo problemático de sustancias, la salud mental y la desestabilización de patologías crónicas.

Consultado sobre la valoración positiva que realizó la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) respecto de la misma propuesta, Ainsuain evitó opinar sobre la postura del otro gremio y afirmó que solo podía responder en función del contacto diario con los profesionales que representa. En ese marco, indicó que la mayoría de las intervenciones registradas durante una asamblea provincial coincidieron en considerar insuficiente la oferta.

Finalmente, confirmó que la votación entre los afiliados se extenderá hasta el sábado al mediodía, momento en el que SIPRUS dará a conocer oficialmente si acepta o rechaza la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.