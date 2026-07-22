La Provincia asumió el control de la Ruta A012 y anunció el inicio de las obras de reparación

El Gobierno de Santa Fe firmó este miércoles con la Nación el convenio mediante el cual la Provincia asumirá durante los próximos 20 años la administración de la Ruta Nacional A012. Tras la firma, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció que este jueves comenzarán las primeras obras de reparación sobre el corredor vial.

Según informó el Ejecutivo provincial, el acuerdo contempla que Santa Fe se haga cargo del mantenimiento, la conservación, la rehabilitación y la ejecución de nuevas obras sobre la traza, en lo que calificó como la primera transferencia de este tipo de una ruta nacional a una provincia.

Durante el acto, realizado en la Casa Rosada, Pullaro sostuvo que la decisión responde a la necesidad de intervenir un corredor estratégico para el transporte de cargas y señaló que la Provincia venía reclamando desde hacía meses una solución por el estado de la ruta y su importancia para el acceso a los puertos santafesinos.

De acuerdo con el Gobierno provincial, las obras comenzarán este jueves a las 9 y estarán a cargo de la empresa Pose, adjudicataria de la licitación. La primera etapa incluirá bacheo del pavimento de hormigón, sellado de grietas y reposición de luminarias, con una inversión estimada en 5.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de entre seis y siete meses.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, indicó que los trabajos se desarrollarán con dos frentes de obra y adelantó que posteriormente se ejecutarán otras intervenciones previstas sobre el corredor, entre ellas una rotonda en la intersección con la Ruta Provincial 25 y otra en el cruce con la Ruta Nacional 9 vieja.

Por su parte, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, señaló que la recuperación de la A012 busca mejorar la logística del principal complejo agroexportador del país, al recordar que por los puertos santafesinos sale el 80 % de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites.

La Ruta Nacional A012 conecta las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34, además de distintas rutas provinciales, y constituye uno de los principales corredores utilizados por los camiones que se dirigen hacia los puertos del Gran Rosario. Según recordó el Gobierno provincial, el pedido de traspaso fue formulado a comienzos de 2024 ante el deterioro de la traza y la paralización de la obra pública nacional.