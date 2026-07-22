Los docentes de AMSAFE votan entre distintas mociones de rechazo a la propuesta salarial

AMSAFE comenzó este miércoles el proceso de definición de su postura frente a la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial en la paritaria docente. Las asambleas departamentales ya empezaron a debatir las distintas alternativas y, en La Capital y Rosario, las delegaciones más numerosas del gremio, las mociones definidas proponen rechazar la propuesta oficial.

Las alternativas serán sometidas a votación de los afiliados durante las próximas horas y sus resultados serán elevados a la Asamblea Provincial de AMSAFE, que se reunirá este viernes para resolver la posición definitiva del sindicato frente a la oferta del Ejecutivo y las eventuales medidas gremiales.

En el departamento La Capital quedaron definidas cuatro mociones. La primera propone el rechazo de la oferta acompañado por jornadas semanales de protesta vinculadas a reclamos previsionales, la situación de las escuelas técnicas, Iapos y el sistema de salud. También plantea adherir a la jornada de protesta convocada por la CTA y la UTEP para el 7 de agosto y a las medidas nacionales que disponga Ctera.

La segunda moción impulsa el rechazo con un paro de 48 horas los días 28 y 29 de julio, además de una movilización y la realización de asambleas evaluativas.

La tercera también propone rechazar la oferta e incluye la creación de un fondo de huelga, una desobligación el 29 de julio, un cese de tareas el 6 de agosto con movilización y la adhesión a las medidas que disponga Ctera.

Por su parte, la cuarta moción plantea el rechazo sin paro ni movilización, aunque propone realizar jornadas de reclamo dentro de las escuelas y adherir a las medidas nacionales que convoque Ctera.

En Rosario, la asamblea departamental también resolvió tres mociones, todas ellas orientadas a rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. Al momento de difundirse la información, la delegación aún trabajaba en la redacción de los detalles de cada alternativa y de las medidas gremiales específicas que contempla cada una.

La definición de estas mociones se produce luego de la reunión paritaria realizada este martes entre el Gobierno provincial y los gremios docentes. En ese encuentro, el Ejecutivo presentó una propuesta para el segundo semestre de 2026, con incrementos salariales escalonados entre julio y diciembre, mínimos garantizados, el Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid) y medidas específicas para determinados cargos.

Tras la votación de los afiliados en todos los departamentos, AMSAFE celebrará este viernes su Asamblea Provincial, donde definirá si acepta o rechaza formalmente la propuesta salarial y qué medidas gremiales llevará adelante en caso de imponerse alguna de las mociones de rechazo. Ese mismo día también se conocerá la postura de Sadop, el gremio que representa a los docentes de escuelas privadas.