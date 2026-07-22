Lo sorprendieron robando cables desde un poste y terminó detenido

Un joven de 29 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles luego de ser sorprendido cortando cables del tendido público desde lo alto de un poste de madera, en un procedimiento realizado por personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé.

El operativo se inició a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911, que alertó sobre un robo en proceso en la zona de General López al 2200.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso a varios metros de altura, mientras cortaba cables del tendido eléctrico. Al advertir la presencia policial y escuchar la voz de alto, el hombre descendió del poste y arrojó al suelo tres tramos de cable junto con un cuchillo, que habría utilizado durante la maniobra.

Tras reducirlo, los uniformados procedieron a su aprehensión y al secuestro de los cables y del arma blanca.

Finalmente, el joven fue trasladado a la Comisaría 12ª, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.